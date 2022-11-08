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下班就不想動！有「懶癌」的5大星座 第一名任何社交都懶得去

聯合新聞網／ 安妞星座
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世界無奇不有，什麼叫懶，日常生活懶到讓你瞠目結舌。很難想像光鮮亮麗的外表，會有如此不堪的懶惰行徑，是否下了班，就活得像個爛泥一樣。來看看哪五大星座，像是得到懶癌一樣，連社交都去不了。

TOP 5：摩羯座

摩羯座的事業心非常強，寧願花時間在事業上，也不想浪費時間來阻止事業的發展，不過只要下了班回到家就不一樣了。尤其是在一整天以及一整個星期的忙碌之後，在家就發懶，看電視追劇，或躺在床上滑手機，可說是最舒服的時光了，就連吃東西，也可以叫外送；買東西就去購物網站，用貨運公司送。這樣的摩羯座，可說是上班下班兩個樣，因為摩羯座真的就是事業心強，只要沒在工作，其餘的就發懶，整個休閒時光都在床上也沒問題。

TOP 4：射手座

射手座個性比較豪放一點，對於小事不太在乎，凡事比較隨性，僅管在外人看來，穿著打扮得體，但在家庭生活上，卻是挺懶的。住家環境過得自在就好，所以久久才打掃一次，因此容易佈滿厚厚灰塵；換洗衣物，若不急的話，還可能是好多天才一次丟洗衣機，如果不髒，那重覆穿個一兩天也無所謂；下廚煮飯，那真的就得看心情了，除非有個人來監督，不然真的受不了。因此很難想像射手座私下的生活情況，會是如此囧境。

TOP 3：雙子座

雙子座的想法轉換極快，而且思考力也是快速到連嘴巴都跟不上，話還不說完，該想的都想完了，就不願再開口講話了，尤其是跟人談話時，覺得對方講太慢了，會有不想跟對方再多談一句話的念頭。此外，雙子座的興趣很廣，會有躍躍欲試的情形，不過只對有興趣的事有行動力，除此之外，都懶得去理，覺得浪費時間，而且會有三分鐘熱度的情況，只要發現這個興趣需要耗費很多精神及時間，就覺得太累，懶得去努力了。

TOP 2：雙魚座

雙魚座最愛幻想，把生活大小事、感情、事業和夢想，都想得非常美好，而且希望一切都能往正向發展，會有發白日夢的傾向，會覺得用想的，就能把夢想實現了，就能把事情做完了。只是終究是夢一場，尤其面對很困難的事情，會害怕去面對，很容易膽怯，因為怕做不好，怕不能實現，就懶得去嘗試，這樣就可以不用面對失敗。因此雙魚座最容易成為紙上談兵的高手，用說得永遠是最快的，永遠可以把事情說得很完美。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座是典型居家的星座，一般而言，除了上班工作、肚子餓外出買東西，或買日常用品，還有去醫院作檢查之外，大部份都會想要待在家，因為家會讓巨蟹有安定、穩定、舒服的感覺。所以當面對不安的環境，尤其是社交活動，一堆不認識的人，讓巨蟹很想要逃離現場，想躲進舒適圈裡，而且家的空間也不用太大，只要小小的就可以，有被包覆的感覺就行，這樣也可以不用走太多步，一切以方便就行，最好什事情都在家旁邊就好。

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