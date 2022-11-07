盤點本週「運勢關鍵日」 別錯過有財富女神眷顧的這一天

本週受到環境劇烈變動影響，許多人難免會感到心浮氣躁。不過就在這七天的日子裡，還是潛藏著一些幸運日，或是對運勢有重要影響的日子。日本網站「ananweb」近來就盤點本週的運勢關鍵日，可以善加利用這些時刻，調整自己的狀態和身心。

7日（星期一）立冬與天赦日

11月7日星期一立冬，平時的一些衣物、日用品，都可以趁這時準備換季，以免自己受寒著涼。同時這一天剛好是「天赦日」，是一個不管做什麼，都能夠順利進行的日子，購物運也相當不錯，可以多多把握。

8日（星期二）滿月

滿月時刻有著獨特的不安與混亂感，因此在這一天得慎防大意，以免一失足成千古恨。好好維持住自己的平常心，同時也別花太多錢購買不需要的物品，是能夠安穩度過的關鍵因素。

12日（星期六）財運上升之日

本月12日是60天才有一次的「己巳之日」，這天將得到日本「七福神」中，司掌財富的女神「辯才天」眷顧，是不可多得的財運暴漲之日。若是趁機向神明祈求，運勢增長更能夠明顯發揮。

週末宜自我成長

雖然星期六的財運不錯，不過星期天又會恢復平穩。此時比起想要作大事，花大錢，不如好好花時間打磨自我，等待下一次財運爆發的時機來臨。