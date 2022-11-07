本週「血型+生肖」財運最旺TOP5 O型這組合好運靠平時積德

新的一週到來，代表一切的運勢也將重新整理。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最旺的組合。

第五名 血型A型+屬牛

平時可以多留意身邊的各種情報資訊，像是看似普通的聊天對話，或許裡頭正隱含著能夠賺錢的機會。不過重點在抓住有趣的內容，若是社群網站上直白的副業或理財等資訊，反而建議跳過即可。購物建議速戰速決，比較高價的物品再慎重考慮。

第四名 血型AB型+屬羊

自我升級的一週。像是稍微把一些日常用品，替換成比較高級的東西，或者偶爾到一些高檔餐廳吃飯等等，這些體驗很可能都會對日後的財運產生正面影響。理財方面適合冷靜處理，多多學習研究過後再出手。

第三名 血型O型+屬豬

運勢的關鍵在「別勉強自己過頭」，像是為了省錢，連買些飲料點心犒賞自己都不願意，這樣反而會讓心情大受影響。不如放開心胸，適度的調節自我壓力，如此一來也能財運有所幫助。理財投資方面，若是遇到困難，可以積極向他人請教求助。

第二名 血型B型+屬龍

不只和缺錢的問題無緣，購物運更是值得期待。像是針對入冬時期，特別張羅一些冬季用的衣物和日用品等等，或許過程就能遇上意想不到的划算優惠。如果想出清一些二手品賺外快，記得擺拍時要好好調整，越是美觀越有機會高價賣出。

第一名 血型O型+屬鼠

這個本週財運最旺的組合，將可能以意想不到的方式增加臨時收入，或者借出去但連自己都已經忘記的錢，卻遇上對方主動歸還等等。這些好運其實並非偶然，而是在自己長期努力及積德之下的回報。如果再主動分享喜悅給大家，像是花點錢請大家喝飲料吃東西之類的，效果更是能夠翻倍。