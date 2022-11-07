快訊

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

1.3億劑快到期！每月5劑免費快篩擬加發「兩族群」 最快這個月上路

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5 O型這組合好運靠平時積德

聯合新聞網／ 綜合報導
不同生肖血型的人，本週財運也不同。圖片來源／ingimage
不同生肖血型的人，本週財運也不同。圖片來源／ingimage

新的一週到來，代表一切的運勢也將重新整理。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最旺的組合。

第五名 血型A型+屬牛

平時可以多留意身邊的各種情報資訊，像是看似普通的聊天對話，或許裡頭正隱含著能夠賺錢的機會。不過重點在抓住有趣的內容，若是社群網站上直白的副業或理財等資訊，反而建議跳過即可。購物建議速戰速決，比較高價的物品再慎重考慮。

第四名 血型AB型+屬羊

自我升級的一週。像是稍微把一些日常用品，替換成比較高級的東西，或者偶爾到一些高檔餐廳吃飯等等，這些體驗很可能都會對日後的財運產生正面影響。理財方面適合冷靜處理，多多學習研究過後再出手。

第三名 血型O型+屬豬

運勢的關鍵在「別勉強自己過頭」，像是為了省錢，連買些飲料點心犒賞自己都不願意，這樣反而會讓心情大受影響。不如放開心胸，適度的調節自我壓力，如此一來也能財運有所幫助。理財投資方面，若是遇到困難，可以積極向他人請教求助。

第二名 血型B型+屬龍

不只和缺錢的問題無緣，購物運更是值得期待。像是針對入冬時期，特別張羅一些冬季用的衣物和日用品等等，或許過程就能遇上意想不到的划算優惠。如果想出清一些二手品賺外快，記得擺拍時要好好調整，越是美觀越有機會高價賣出。

第一名 血型O型+屬鼠

這個本週財運最旺的組合，將可能以意想不到的方式增加臨時收入，或者借出去但連自己都已經忘記的錢，卻遇上對方主動歸還等等。這些好運其實並非偶然，而是在自己長期努力及積德之下的回報。如果再主動分享喜悅給大家，像是花點錢請大家喝飲料吃東西之類的，效果更是能夠翻倍。

運勢 財運 理財 星座

延伸閱讀

心理測驗／女孩秋天穿搭該怎麼挑？測出妳到年底的運勢好壞

「十二星座女」在秋天覺醒的隱藏魅力！天秤帥又美、雙魚不再猶豫

十二星座「11月戀愛運」解析！牡羊時機正好 這星座將遇衝擊事件

十二星座「11月運勢」分析！水瓶小心亂花錢、金牛該整理房間了

相關新聞

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5 O型這組合好運靠平時積德

新的一週到來，代表一切的運勢也將重新整理。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最旺的組合。

今天立冬是今年最後「天赦日」 祭拜補財庫眉角看這邊

今天是立冬也是今年最後一個 「天赦日」，民眾會利用天赦日祭拜，以祈求好運、補財庫，命理師楊登嵙說，今天最佳的祭拜時間是清...

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹職場出現考驗 水瓶三思再行動

日水天蠍、木星雙魚，引動水象星座能量，看清楚事情的真相，對於探究秘密感到興趣。日天對分、固定T三角，關注經濟及生存相關議題，遇到不按牌理出牌的人，可觀察並向其學習。水金及木海冥有相位，重視靈感直覺，突如其來的點子，有機會讓命運產生變化。

每日星座運勢／摩羯單身者適合約會 要打扮得漂亮

2022-11-07牡羊座短評：不小心說錯話，易惹來糾紛。【整體運★★★☆☆】公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資

殺破狼週運勢／摩羯當心被無預警分手 獅子財庫進帳頗豐

殺破狼2022年11月7日～11月13日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，上司暫時不進辦公室，許多決策都由自己掌控，工作變得有彈性，自由度變高

好運大翻身！4星座「深秋迎貴人」事業、愛情都有神助快感

氣溫越來越低，已經是深秋時節，命理專家艾菲爾老師分享4個星座將得到貴人的好運，不管是事業還是愛情，都能更加順利，享受到如有神助的快感！快來看看你有沒有上榜吧！艾菲爾也表示，請同時參考自己的太陽、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。