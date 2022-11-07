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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹職場出現考驗 水瓶三思再行動

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報11/7-11/13】

星象影響：日水天蠍、木星雙魚，日天對分、固定T三角，水金及木海冥有相位

日水天蠍、木星雙魚，引動水象星座能量，看清楚事情的真相，對於探究秘密感到興趣。日天對分、固定T三角，關注經濟及生存相關議題，遇到不按牌理出牌的人，可觀察並向其學習。水金及木海冥有相位，重視靈感直覺，突如其來的點子，有機會讓命運產生變化。

12星座個別運勢：

巨蟹：職場考驗應變能力，說話犀利溝通明快

獅子：為長遠規劃做準備，另一半會是貴人

天秤：工作及感情皆鬥智鬥勇，需花心思經營

魔羯：人情世故大於績效，遇到熱情積極桃花

雙子：追求實事求是，用金錢處理感情問題

處女：花心力處理事務，感情上太在意對方想法

天蠍：注意溝通協調，無須多想及過度解讀

水瓶：三思再行動，與另一半討論未來遠景

牡羊：遇強勁對手產生鬥志，戀愛避免過度強勢

金牛：想要掌控工作、產生疲累，感情方面須做抉擇

射手：獲得長官認同賞識，讓另一半產生距離感

雙魚：注重邏輯講究細節，走高冷路線特別迷人

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

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