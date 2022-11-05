好運大翻身！4星座「深秋迎貴人」事業、愛情都有神助快感

氣溫越來越低，已經是深秋時節，命理專家艾菲爾老師分享4個星座將得到貴人的好運，不管是事業還是愛情，都能更加順利，享受到如有神助的快感！快來看看你有沒有上榜吧！艾菲爾也表示，請同時參考自己的太陽、上升星座。

第四名丶巨蟹座

越進入深秋，巨蟹座的好運越來越多，逐漸擺脫過去的低迷，特別是事業上，你明顯感到有貴人賞識，能力越來越被看見了，源源不絕的機會與新想法降臨你身上，讓你每樣工作都能順利完成，領導也對你非常滿意。想跳槽、轉職的巨蟹，這段時間也是好時機，有機會遇見伯樂，讓你如願到條件待遇都極佳的公司，你可說是如魚得水。近期若有要搬家、換居住地者，可多請在地朋友幫忙，你會更加順利。

第三名丶射手座

如果在等待答覆、結果的射手，恭喜你，越進入深秋，讓你驚喜的結果就要到來！不管是考試、晉升、投資，或是渴望舊愛複合、心上人回覆者，你心中所想都能如願以償，讓你終於鬆了好大一口氣。其實你內心期盼的那件事離成功只差臨門一腳，只要你再多堅持、再努力一陣子，貴人很快就會出現在你身邊，扶持你，幫助你更快到達目標，令你享受到如有神助的快感。因此請還在奮鬥的射手，再撐一下下，你就要心想事成了。

第二名丶水瓶座

前陣子總是霉運纏身的水瓶座，越進入深秋，終於輪到你轉好運了。過去暗中陷害的小人、想插足你感情的第三者、或你想了斷的孽緣、甚至向你借錢卻久未還的朋友，這些原本只靠你自己無法解決的事情，都能在貴人幫助下順利化解，並且還能有更好的開始。另外最近對自己的人生、財運、事業、愛情等已有規劃的水瓶，你也能順利得到貴人好運，有貴人的扶持，你將享有諸事順利吉祥順利的深秋好運。

第一名丶處女座

越進入深秋，處女座在各方面都順利起來，過去緊繃的情緒壓力得到紓解，事業好運更是水漲船高。種種好運下，你還能喜獲貴人相助，使你喜上加喜，不只愛情順利甜蜜、桃花來勢洶洶，事業更是得到貴人提拔，升官加薪的機會一起來，大幅提高你的社會地位，甚至連你往後的家庭都能因此享福。請處女座這個深秋要多把握天秤、射手、金牛、獅子貴人，這幾個星座貴人能讓你好運大翻身！