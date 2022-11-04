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十二星座「11月運勢」分析！水瓶小心亂花錢、金牛該整理房間了

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解12月運勢。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解12月運勢。圖片來源／ingimage

時間邁入11月，而在新的月份裡，不同星座的人也將遭遇不同的運勢。日本網站「MYRALS」近來就分析十二星座，在11月的整體運勢、戀愛運及財運會是如何。

牡羊座

直覺力大爆發的一個月，只要感覺對了就付諸行動，或是將當下的感覺紀錄下來，未來肯定會發揮功用。戀愛運可以透過社群軟體多方打探，財運則不好不壞。

金牛座

重視風水，好好清潔居家環境的時候。當看到煥然一新的空間時，心情和運氣都會隨之好起來。戀愛運需要時間累積，財運則有下滑的趨勢，最好仔細管理花錢狀況。

雙子座

要小心不聽他人勸言，就容易導致失敗的狀況。好好維持溝通管道，多多瞭解各方的意見為上。戀愛方面容易和伴侶吵架，此時比起爭執，不如用誇獎的方式化解尷尬。財運上則容易因交際活動傷荷包，但日後能夠期待回饋發生。

巨蟹座

藉由著慈善活動或是當志工之類的，可以讓身心保持安定。未來也將出現新的可能。戀愛方面有瞬間的火花擦出。財運的關鍵則在「久別重逢的老友」身上。

獅子座

突破瓶頸，解放自己的時刻。積極地和外界接觸，也能夠豐富自己的生活。戀愛運方面有可能會有意外的邂逅，財運上則要好好掌握有利情報。

處女座

在自己積極主動之下，也將獲得許多意想不到的機會，但要小心時間上的分配。戀愛方面將有改善的變化跡象。財運則能維持目前穩定的狀況。

天秤座

追尋自我成長的時刻，像是用功唸書鑽研，或者考取證照之類的都不錯。戀愛方面適合發揮溫柔的天性去接納伴侶。財運上比起物質，更該優先考量人際關係的相關花費。

天蠍座

飛速成長的一個月，甚至連周圍的人都會對你刮目相看。關鍵就在多和年輕人交流，聽取不同的價值觀和想法。戀愛方面多多外出才有機會。財運的發揮好壞，則與發揮想像力，去製作出什麼東西有關。

射手座

周邊的人際關係將有所變動，可能會一時間感到寂寞，但環境仍是值得期待的。戀愛運方面容易向異性散發出魅力，財運上則好好儲蓄的話，就可能有好事發生。

魔羯座

新事物即將展開的前奏，連自己都會感受一股新鮮的空氣感，意識到往後將有重大變化。戀愛運方面，跟著集團活動或許會有新的意外出現。財運上適合找尋房地不動產，速戰速決運勢更佳。

水瓶座

將有從漫長的睡眠中覺醒的感覺，視野一下子變得開闊，並能冷靜分析許多事物。戀愛方面，和社群網站上看對眼的交往呈現吉兆。財運上則要小心太過沉迷某事物，不知不覺砸下太多無謂的花費。

雙魚座

人際關係將會變得越來越緊密，自己也做點什麼報恩行為更是事半功倍。戀愛運方面，有可能和意想不到的對象牽出紅線，重點在自己要保持信心。財運則推薦分散投資，另外可以嘗試著自炊，維持健康還能省下一些荷包。

星座 運勢

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