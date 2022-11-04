心理測驗／她怎麼都不會老？四選項測出該如何「凍齡回春」

每個人都難逃歲月殘酷的痕跡，因此「凍齡」也成為許多人的夢想。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，能看出自己應該得做什麼事情，才能讓自己看起來變得更年輕，。

請問：假設你感受到不明的視線，請問視線的來源會是以下何者？

A 狗狗 B 男人 C 女人 D 貓咪

選擇A狗狗的你，想變年輕的方法是「多運動」。狗狗是常保活力的動物，代表著你如果想要克服困難，轉換陰鬱的心情，那麼就不能不做運動。除了跑步、健身房之外，也可以參考舞蹈、體操等等項目，從喜歡的運動下手，才能持續讓自己身心都永保青春。

選擇B男人的你，想變年輕的方法是「好好打扮」。男人是重視外表的生物，會認為一直有男性在盯著你看，代表你是個渴望受到矚目的人。為此可以試著努力打扮自我，無論服飾和化妝品都走在流行的最尖端，成為人群中最耀眼的那個存在。

選擇C女人的你，想變年輕的方法是「使用高級化妝品和保健食品」。你是個發自內心想變得美麗的人，所以你最需要的，就是借住各種化妝品或保健食品的力量，讓自己保持著容光煥發的狀態，不只能夠滿足心理，還能夠得到周遭的稱讚。

選擇D貓咪的你，想變年輕的方法是「過有點緊張的生活」。貓咪有著敏感、反應快的特性，反映出現在的你，生活中其實過得有些悠哉。因此不如找點事情做，像是抽空去散散步，或者每天讀一點書等等的，讓自己稍微有點事情作，才不會身心都鬆弛了。