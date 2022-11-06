殺破狼週運勢／摩羯當心被無預警分手 獅子財庫進帳頗豐

殺破狼2022年11月7日～11月13日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，上司暫時不進辦公室，許多決策都由自己掌控，工作變得有彈性，自由度變高。某些白羊座則是習慣獨立作業，處理事務與時間都由自己決定。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，受到土星與太陽、水星、金星T三角相位的影響，容易衝動消費，分期付款購買昂貴的物品。有投資習慣的白羊座，必須在此時設下停損點，否則將連最後的本錢都拿不回來。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到滿月能量影響，與某些人因為財務問題，徹底撕破臉，甚至需要尋求法律途徑解決。某些白羊座則是要當心一些騙子，接近你的目的不單純，有意要你加入直銷、宗教團體或買保險。

感情運方面，金星、太陽、水星齊聚慾望宮位，受到在人際關係宮位的土星與滿月能量影響，與某些異性請保持一定的距離，免得被行為隨便的人性騷擾。單身的白羊座容易跟認識的朋友發生一夜情，衍生出桃色糾紛。

金牛座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的冥王星相位良好，會嘗試一個人出遠門旅行，突然感覺很輕鬆，即便迷路了也有好心人給予你幫助。沒有遠行計畫的金牛座會接觸到許多海外的人士，了解許多異國文化。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，報告、論文或是作業題目受到重視，不管遇到任何困難，都不會放棄目前的研究。年紀尚輕的金牛座，特殊專長被師長挖掘，會成為長期培訓計畫的種子。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，受到伴侶宮位的金星、太陽、水星與志業宮位的土星影響，會覺得目前的戀情沒有發展空間，而果決分手。某些金牛座喜歡的人突然從生活圈消失，聯絡方式也被封鎖，感到悵然若失。

工作運方面，在志業宮位的土星受到月蝕的能量影響，工作被夥伴拖累，整個團隊被公司裁撤。如果是自己創業的金牛座，會因為經營方向走偏，造成整個事業面臨破產或解散的危機。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會獲得公司的配股，雖然價值不算太高，長期存放，未來會增值。某些雙子座則是利用家族留下的資產，出租給他人，收取少許的被動性收益。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、太陽、水星合相在工作宮位，受到月蝕能量影響，同時在志業宮位的木星與海王星受到命宮的火星影響，在工作領域上面臨進退兩難的處境，必須負起一定程度的責任，引咎辭職。

健康運方面，金星、太陽、水星合相在健康宮位，受到月蝕能量影響，火星同時在命宮退行，目前會是身體狀況極為不理想的時期，當心突發性的意外傷害，甚至危及到人身安全，體能消耗過度，會感到十分勞累。

感情運方面，月蝕發生在心靈宮位，同時火星在命宮行進，太過積極追求，會被暗戀對象感到恐懼，無預警被對方封鎖。某些雙子座的秘密戀情曝光，會危及工作與在外的名聲，對於目前的情感關係還是低調為佳。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，木星與海王星齊聚在遠行宮位，與娛樂宮位的金星、水星、太陽有良好連結，為了參加偶像的演唱會，臨時決定一趟出國行程。追星追得很快樂。某些巨蟹座則是在海外旅行時，巧遇名人，感到驚喜。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，與朋友發生不愉快，雙方會在此時絕交，從此不相往來。某些巨蟹座則是會得知一位朋友離世，需要參加對方的告別式，心中有無限感慨。

感情運方面，在戀愛宮位的金星、太陽、水星受到在人際關係宮位的月蝕能量影響，戀情被第三者介入，必須快刀斬亂麻，與情感對象分手。某些巨蟹座則是自己劈腿，事跡敗露，落得兩頭落空的下場。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到滿月能量影響，與人發生財務糾紛，被信任的人詐騙，造成財產嚴重損失，甚至負債，情況若太過嚴重，必須尋求法律途徑討回公道。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星與海王星齊聚財務宮位，會因為繼承、賠償，獲得一筆為數不少的資金，財庫進帳頗豐。有投資習慣的獅子座，在相對低點入場，要有點耐性，中長期會有不錯的獲利。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，受到夥伴宮位的土星與家宅宮位的金星、太陽、水星影響。工作會有大幅度調動，當心被裁員，離開待了很久的產業。某些獅子座會決定辭職回鄉接掌家業。

家宅運方面，在家宅宮位的金星、太陽、水星受到月蝕能量影響，會因為工作調動而搬家或離家，某些獅子座會回到出生地尋求發展。此時也要注意家人的身體健康與安全，與鄰居有些不愉快的問題，近期可獲得解決。

感情運方面，在感情宮位的土星受到滿月能量影響，與情感對象會因為工作不穩定與家宅異動的問題面臨抉擇。你與另一半跟對方家人相處有些不愉快，或是因為家宅的問題，情感關係感到沉重。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚感情宮位，在戀愛宮位的冥王星相位也十分良好，目前正在準備婚事，與喜歡的人走入生命的新階段。某些處女座則是會遇到情感較為穩定的人，會希望與對方以結婚為前提交往。

本週須注意的部分

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，受到在工作宮位的土星影響，除了學業，還需兼任一些工作才能養活自己，但兩者無法並行，會選擇先休學，並在職場上磨練一陣子後，再考慮選擇適合自己的科系。

工作運方面，火星持續停留在志業宮位，目前工作十分忙碌，完全沒有喘息空間。在工作宮位的土星受到遠行宮位的月蝕能量影響，外派的工作結束，但在外地發展待遇較佳，回國後會面臨許多部門的整併與裁撤，一人要身兼數職。

交通運方面，在交通宮位的金星、太陽、水星受到月蝕能量的影響，交通工具會在此時壽終正寢，必須換新車了。駕駛車輛容易與人產生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，此時需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，木星與海王星齊聚工作宮位，並與金錢宮位的金星、太陽、水星有良好連結，工作會有微幅的調薪，同時職務略有提升。新的職務會掌握很多資源，或是工作內容變得比較有趣。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，宅在家中的時間多了，有空就會清理掉家中不要的東西，生活清爽很多。某些天秤座則是會在家開發副業，接一些案件貼補生活費用。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到月蝕能量影響，戀愛對象做出令人心寒的事情，但你卻還是不想放手這段情感，把自己搞得狼狽不堪。某些天秤座會在此時懷孕，但孩子可能不在雙方預期之中來到，而決定人工流產。

健康運方面，月蝕發生在疾厄宮位，同時木星、海王星齊聚健康宮位，當心吃壞肚子，得到急性腸胃炎，女性則要注意婦科問題。健康檢查會發現自己有些難以治癒的疾病，心情也因此感到震驚與沮喪。

天蠍座：

整體運勢

學習運佳，在學習、考試宮位的冥王星相位良好，考試成績超乎預期的好，不拿手的科目也能跨越及格邊緣。某些天蠍座在學校會遇到一見傾心的對象，可能是喜歡的天菜，或是一隻毛小孩。

工作運方面，在面試、考試宮位的冥王星相位良好，由於過去在職場上戰功彪炳，跳槽十分順利。某些要參加國家考試的天蠍座，因為努力不懈，成績終於通過門檻，進入公務體系服務。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，情感對象目前身體或情緒不穩定，甚至在無預警的情況下失蹤，斷絕與你的聯繫，讓你既擔心又崩潰。某些天蠍座則是會在這段時間與喜歡的人分手，或是對方離世。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到在娛樂宮位的木星與海王星影響，會為了追星花很多錢，最後發現被有心人士欺騙，感到憤怒。有投資習慣的天蠍座，切勿以賭博的心態炒短線，買空賣空玩當衝，會瞬間欠下大筆負債。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，為了購買昂貴的物品或要支付一筆奢侈的消費，最近過著節省的生活。某些射手座，會因為過去投資購買的東西，開始有少許的被動性收益進帳。

家宅運方面，木星與海王星齊聚家宅宮位，家中有喜事，會有新成員加入，或是有親人結婚。需要搬家或購屋的射手座，會看中非常滿意的物件，很快就能簽約搬家。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，職場人事會有大幅度調動，目前的工作單位被整併，甚至會因此被裁員。某些射手座則是因為身體狀況不佳，需要留職停薪好一陣子。

感情運方面，在感情宮位的火星受到家宅宮位的木星、海王星影響，與另一半的家人相處不愉快，影響到雙方的感情，最近不斷吵架。某些射手座則是家宅問題一直無法解決，和另一半處在不太舒適的住宅環境中。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與海王星齊聚旅遊宮位，會搶到便宜的交通票券，計劃好行程，想獨自出門旅遊一趟。某些摩羯座則是會需要出差，差旅待遇十分優渥，同時還有很多時間可以在當地逛逛。

學習運方面，木星與海王星齊聚學習、考試宮位，考試成績超乎意料的好，即便不拿手的科目也可以及格。已經出社會的摩羯座，會想學習一些有趣的事物，尋求到優秀的老師指導。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的木星與海王星影響，職場有些口舌是非讓你心煩，會想把工作與生活的分際劃分清楚，即便公司有辦一些活動，你都會考慮再三，不想跟同事一起參與自己喜歡的事物。

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，會發現喜歡的人有很多關係曖昧的對象，經常在聊天，內容很大膽，會快刀斬亂麻，不想扯進複雜的情感中。某些摩羯座則是被戀愛對象無預警分手，或是被封鎖，自己也不知道爲什麼。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，木星與海王星齊聚金錢宮位，將得知今年年終獎金調升的消息，心裡忍不住開始計劃如何使用這筆錢。某些水瓶座則是因為職務升等，或是跳槽，薪資待遇比過去好很多，感覺富裕。

工作運方面，金星、太陽、水星齊聚志業宮位，職場人事有大幅變動，目前的職務可能升等，或是調到其他單位。某些水瓶座則在此時被挖角，會跳槽到別的工作領域去。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在戀愛、子女宮位退行，受到木星與海王星影響，與戀愛對象會因為經濟方面的問題吵架，覺得對方花錢過於浪費。某些水瓶座可能在此時突然懷孕，但因為經濟不穩定，會想做人工流產。

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，家人突然罹患嚴重的疾病，需要長期照顧與調養，使你非常憂心。某些水瓶座的住宅需要翻新或維修，或是租約到期，需要在很短的期限內搬家，目前的工作也在變動狀態，家庭與工作兩頭燒。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，對自我感覺感到不佳的時候，會有朋友點破自己的盲點，心中豁然開朗。生活遇到困難時，有貴人伸出援手，會懷疑對方是否有目的，但幫助你的人覺得這只是舉手之勞而已。

遠行運方面，金星、太陽、水星齊聚遠行宮位，此時終於把一個海外的旅遊行程規劃完畢，同時將交通票券與住宿都訂好，現在就是在等待出發的時間。某些雙魚座會需要到海外出差一陣子，差旅待遇會十分優渥。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星、海王星影響，與家人在一些事情上意見不合，每天的生活氣氛充滿火藥味。某些雙魚座則是居住環境不太安寧，被討厭的鄰居干擾作息，覺得十分困擾。

感情運方面，木星與海王星齊聚命宮，桃花旺盛，許多人會對你表示好感，但都是一些爛桃花。某些雙魚座不自覺地散發出曖昧的氣息，撩人而不自知，被人形容得很渣，感到很冤枉。

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