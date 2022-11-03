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下周一「立冬」逢天赦日！4生肖運勢逆轉超旺 事業桃花兩得意

聯合新聞網／ 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
圖／ingimage
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下周一就是24節氣立冬了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，11月7日辛亥月到來，深夜盡量勿在外逗留，否則容易犯陰邪或有中邪、抓交替等邪事發生，也容易增加感冒、染疫的風險。

由於立冬當天正逢今年冬天的第一個天赦日，邱彥龍老師建議當天中午11到下午1點之間，可以去廟裡拜拜祈福或者讓太陽照自己的天靈蓋2至7分鐘，便可逢凶化吉，消災避難。

有四個生肖在立冬節氣期間，倒是事業桃花兩得意，邱彥龍老師分析，包含蛇、豬、虎、狗在內的四個生肖，11/7-11/22運勢相當旺，可算是立冬節氣的幸運兒。

Top4 ： 蛇

屬蛇的朋友，在這段期間，積極的學習，把事情落實，自我的能力就能得到提升，且擁有高人氣。不要思考太多，糾結太多，就會慢慢抓到有錢的感覺與樂趣，千萬不要與家人有內鬥內耗的情況發生，否則會影響福報與財運。

單身屬蛇的朋友，出遠門或出國旅行、學習、讀書，參加宗教聚會，都有機會遇到心儀對象，並且對你迷戀，不妨主動親近，不要太給人距離感，脫離單身就指日可待。

Top3 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，多多和兄弟姊妹、朋友們聚一聚，甚至來點輕旅行，生意與財富就在其中萌發，為自己帶來小財富。在工作上，記得除了專業感，還要加點情感在裡面，「感覺」有時會是勝出的關鍵。

單身屬豬的朋友，在輕旅行與聚會之中，容易找到心儀的對象。好好的表現自我，給對方安全浪漫的感覺，就有脫單機會。

Top2 ： 虎

屬虎的朋友，在這段期間，建議積極的把心思放在事業、工作上，打起精神，親力親為並且與同事、員工們一起打拼，再大的難關都將會過去，創出出一片新天地。

單身屬虎的朋友，會在工作場域或同事之間，碰到心儀的另一半，有相互成就的感覺，若放假時能相約到家裡享受美食，會讓感情快速升溫，畢竟，浪漫的假期很重要。

Top1 ： 狗

屬狗的朋友，在這段期間，正財偏財運都非常好，一切都照著你的步驟進行，想賺錢是非常容易的一件事，只是建議不要太感情用事或者有太強的控制慾，否則會收到反效果。事業工作上，做好服務即可，少抱怨，肯定能紅紅火火。

單身屬狗的朋友，需要花點錢買禮物或者提供物質的享受給心儀的對象，最好也能在對方工作上提供協助，這樣就能快速脫單，結婚指日可待。

立冬 節氣 生肖運勢

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