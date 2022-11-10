11月塔羅運勢占卜：即將迎來的好消息及轉變

進入11月，意味著今年僅剩下兩個月的時光了。每個人都想在這兩個月裡生活得更好，給2022年一個漂亮的結尾。就讓科技紫微網用塔羅牌來幫忙指引，看看你在本月裡會有哪些好事發生！

占卜方法：

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的11月運勢如何？」

3、等待內心平靜後憑藉直覺選一張牌。

（記得要選擇對你來說感應最強烈的哦～）

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：星幣十、寶劍九逆位、女祭司

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啟示：解決問題的辦法，就是先睜開眼睛。



抽到這組牌，代表你本月的整體運勢起伏較大。月初你會有個不錯的開始，工作生活兩旺，部分人還將有一筆可觀的收入，能以愉悅的心情迎接11月的降臨。先前所遭遇的人際關係困擾，也將在此時緩和下來。



月中會有一些麻煩找上門，壓迫感將撲面而來。某件事、或者某個人，也許會與你的設想有所出入，讓你沮喪到不願面對。好在經過短暫的調適後，你就能漂亮的解決這個困難，順便還提升了自己獨立思辨的能力。



本月想要過得更輕鬆一點，就需要儘早解決那些你所無法忍受的問題。否則，過程的延長只會讓不愉快的時間變得更久。有些困難其實只存在於想像和感覺中，當你冷靜下來逐一解決，就會發現自己早就具備了跨越這些難題的能力。

11月會發生的事：

1、簽約成功，或訂單成交。

2、收到家人的禮物或財產饋贈。

3、在工作場合與不錯的異性展開交往，但有看走眼的可能。

4、因直覺靈敏，與另一半發生衝突，但能夠在溝通後解決。

5、睡眠品質不佳，作息問題造成了你的困擾。

牌組2：權杖十、星幣六逆位、正義

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啟示：找到平衡的那條線，而非一味高估自己的承受力。



抽到這組牌的你，接下來一整個月可能都為不對等的關係而煩惱著。職場上不公的待遇，戀愛雙方的付出不對等，工作與生活難以兼顧，都是你這個月會相繼面臨的難題。這個運勢所包含的功課是，如果不遇到這些問題，你就學不會「比起迎合他人，更重要的是體諒自己」這個道理。



如果你總是不經考量就把責任攬到自己身上，等到反應過來的時候，你會發現自己已經不堪重負到崩潰了。尤其是在感情問題上，倘若長期呈現單方面付出、或總是一方支配另一方，那麼這段感情最後極可能分崩離析。真正健康的親密關係，是需要兩個人共同付出與承擔的。



本月你需要學會調整自身的模式，試著在自己與他人、自我和群體、感性和理性之間，找到一個更合理、讓自己更舒適的平衡點。

11月會發生的事：

1、單身者被家人或朋友催婚。

2、戀愛中的人為對方承擔責任。

3、因工作壓力過大，跳槽到新環境。

4、購置某些需要簽署法律文件的東西。

5、有一筆較大的支出，造成財務狀況變動。

牌組3：星幣三逆位、權杖六、審判

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啟示：共贏能收穫更多。



這一整個月，你將與外界有非常緊密的互動，而雙方的合作是否成功，也決定了本月你是否能在工作上有斬穫。團隊合作是本月的主旋律，雖然你本身具有足夠的專業能力，但月初卻會因為與團隊、客戶配合不到位而狀況頻出。好在經過磨合與溝通後，所有事項將能在月中順暢運作。



特別要提醒一下，如果抽到這組牌的你，正好遭遇事業上的困擾，尤其是創業遇到瓶頸時，非常建議你多往外推展，整合他人資源，為自己所用。單打獨鬥會是費力不討好的，如果能與人共事或合作，也許會打開一個嶄新的局面。



感情方面，戀愛中人與另一半會出現摩擦。你們會在某件需要共同做決定的事情上意見相左，而雙方對於未來規劃的想法也有出入。但總體來說，這些情況反而是在加速你們的感情發展，有摩擦才能碰撞出火花。單身者如果有正在接觸瞭解的人，本月你就會做出選擇。

11月會發生的事：

1、戀愛中人與伴侶共商結婚事宜。

2、意外遇見前戀人，並舊情復燃。

3、工作得到升遷，或職位變動。

4、收到面試通知或考試結果。

5、一個先前錯過的機會或財富，本月失而復得。

牌組4：星幣皇后、權杖四、寶劍八逆位

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啟示：目光放長遠，別高興過頭。



掙錢的機會來了！本月你對商機的嗅覺敏感，若能抓住腦中靈光一閃的想法，並找到願意跟你一起嘗試的人，會是一個非常不錯的開始。但本月也很容易因為開心過度而栽跟頭，可能會遇到出乎意料的壞事。如果你最近因為環境穩定而鬆懈的話，可能會遭遇欺騙和打擊。



感情上，本月戀愛中人會對雙方關係做出實際的承諾，部分人可能會因為意外懷孕而不得不考慮未來。單身者會遇到一個條件不錯、相處起來也很合拍的人，但是要擦亮眼睛，辨識對方是不是真的那麼好，同時也要注意把握戀愛的節奏和進度，免得竹籃打水一場空。

11月會發生的事：

1、正財副業收入均穩定上升，心情愉悅。

2、能夠和伴侶達成共識，感情在平穩中升溫。

3、單身者享受曖昧的快樂，但後期會逐漸冷淡。

4、工作氣氛愉快，並結交到志同道合的夥伴。

5、被通知臨時加班，或方案突然被打回。

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