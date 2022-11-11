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象徵好運！木星開始逆行 對你的運勢影響是什麼？

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木星開始逆行！對你的運勢影響是什麼？(圖片來源：Shutterstock)
木星開始逆行！對你的運勢影響是什麼？(圖片來源：Shutterstock)

10月28日，象徵著好運的木星逆行到了讓它感到舒適的雙魚座，有沒有感覺最近的心情變得柔和起來了呢？雙魚座散發出的柔和能量，會讓我們內心的愛意更充盈，更富有同理心，也會讓我們在相應的領域獲得更多的好運和助力。接下來就跟著科技紫微網一起來看一下，十二星座會在哪些領域開啟煥然一新的格局呢？

牡羊座
木星進入你們的12宮，這是比較隱秘的位置，或許只有你自己才能感受到這些內在的變化。一些困擾你的秘密心事，在接下來一段時間可能會出現答案。經歷過告別、割捨後，你會有更多的成長空間，激發出更多的潛能。

金牛座
木星點亮了你們的11宮，你們會感覺自己走到哪裡都很受歡迎，人脈資源、社交機會都會主動找上門來。會有親朋友好友熱心為你介紹對象，異性緣也好轉起來。職場將有貴人相助，為你的事業發展帶來積極助力，遇到棘手的問題也能轉為柳暗花明。

雙子座
木星進入了你的事業宮，如果你一直以來都勤勤懇懇的工作，但卻欠缺了一點運氣，那麼接下來你將有突飛猛進的發展，且能在明年找到明確的方向。若是不滿目前的工作，可以觀察一下環境，準備跳槽。下一份工作會更合你的心意，事業也會迎來轉機。

巨蟹座
木星進入你的第9宮，接下來你會忙上一陣子了，但充實的生活帶來的是快樂。各種開拓視野的機會接踵而至，你需要準備各種考試、或是為出差、留學奔走。部分人會進入一個新的團體，這會是一個有意義的轉捩點。

獅子座
木星進入你的第8宮，先前一直隱而未發的壓力會在此時釋放出來，問題浮出水面反而是好事，讓你有機會去面對與解決它。學著去肯定自己的價值，你會在合作中收益。對部分獅子座而言，現在是需要脫離不合適的社交圈的時候了，別再沉浸在他人的誇讚中，而是要為自己真實的目標而前進。

處女座
受雙魚能量的影響，你們的心態會柔和許多，對待感情問題不像先前那麼苛刻，開始願意用包容和欣賞的眼光看待另一半，感情運勢也因此走揚。單身者對待異性也更能理解和接納，擇偶觀更加清晰實際，非常有可能遇到正緣，並順利談婚論嫁。另外此運也很利於合作與社交。

天秤座
木星為你們帶來更多的工作機會，並能接觸到更好的社交圈與工作圈。只是你的缺點也在這過程中被放大了，讓你看到自己能力上的不足。如果有些天秤座正為了身體疾病而困擾的話，試著調整一下生活方式，健康狀況將會有所好轉。

天蠍座
蠍子朋友們，你們的個人魅力和才華最近能被大家看到，有機會大展身手喔！單身者會看到不少戀愛機會向你招手，戀愛中的天蠍座則是好事將近，有閃婚之運。甚至想要生寶寶的天蠍座在這段時期的命中率也會很高呢！另外財運也將迎來一個小高潮喔。

射手座
木星進入射手座的家庭宮，你準備好接下來度過一段其樂融融的家庭時光了嗎？多跟家人互動，彼此都能從對方身上汲取到更多的愛與安全感，生活也會感到美好許多。部分人需要在近期處理家庭或房屋事宜，將會收到家人的饋贈與幫助。

摩羯座
接下來一段時間，你的心智會異常活躍，這將非常有利於創作、傳媒等需要靈感的工作。而且，四面八方的資源都會向你湧來，你的能力也會得到認可。這段時間也非常適合摩羯座進修、學習新技能，考運也很不錯哦！

水瓶座
木星進入你的財帛宮，接下來你將進入一段財運膨脹期，準備好裝錢的口袋了嗎？接下來你將把全部注意力都放在賺錢上，不管是投資、還是學習理財，都能帶給你超出預期的回報。如果你正在找工作，那就試著去找一份薪酬超出你預期的工作吧！到時候你才會知道，你比自己想像中更有價值！

雙魚座
木星進入你們的命宮了，接下來一段時間，你們的運勢花朵將會全面盛開。千萬不要浪費這段好運期，不管是擱在心裡已久的願望、心心念念的工作、蠢蠢欲動的戀愛，想做什麼就大膽去做，成功機率絕對會比往常高很多！

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