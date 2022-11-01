就是舒壓！最愛講垃圾話星座TOP5 這星座表面很乖「私下狂轟」

身邊有誰最愛講有的沒的廢話，遇到事情就愛嘴，就愛開砲亂轟，不管是不是習慣，或是真的被惹到了，沒營養的幹話總是愛掛在嘴邊，而這不一定是別人，也可能是你自己！不過別擔心，自己在心裡默認就好，所以不妨來看看哪些星座最愛講垃圾話。

TOP 5：水瓶座

很難想像水瓶座，這種與世無爭的星座，會有多愛講這些垃圾話，偏偏水瓶座就是表面都會說這不要緊、這沒什麼、這不重要，一轉頭就劈哩啪啦的，像在念詩一樣，讓人聽得好陶醉。因為水瓶座真的當下都會覺得沒什麼，但越想越氣憤，就會四處跟別人講，講到後來，自己會受不了，整個脾氣就來了，垃圾話、幹話、沒營養的話、有的沒的，有聽過的、沒聽過的，都會複習一遍。

TOP 4：雙魚座

雙魚座這種乖乖牌，很難想像會講垃圾話，雖然不容易在大家面前這麼話，但私底下說的垃圾話，其實也真的不少，而且這些話講起來的時候，還真的是滔滔江水，連綿不絕，講到讓他人都能熱血起來了。雙魚座心中一直有個理想世界，每當看到有不合理的事情，都會在口中喃喃自語，除非真的不得已，不然這些垃圾話，通常只有好友才會聽到。

TOP 3：天蠍座

天蠍座總給人十分平靜且穩重的姿態，不過內心卻是個性情中人，可以把話講得很精闢，也可以非常的入骨，尤其是對人有恨的時候，不雅字言大概都會說一輪了，因為對敵人客氣，就是對自己殘忍。有時候這些沒營養的話，更可能當眾對當事人宣洩，讓對方處於尷尬的局面，別忘了天蠍座是一個可以玉石俱焚的星座，講這些有的沒的，都算小意思而已。

TOP 2：獅子座

獅子座如果講垃圾話，那一定是身邊的朋友也是如此，因為獅子們會為了拉攏朋友，而表現得跟朋友一樣，想當個領頭的，展現自己的親合力。不過基本上獅子座一直喜歡受人崇拜的感覺，所以不管在人前還是在人後，都會表現得很有氣魄，這就是群眾魅力。因此優雅的言行舉止，或是不受管控的垃圾話，這都是可能從獅子座的口中說出來的。

TOP 1：牡羊座

牡羊座性情容易激動，脾氣暴怒跟行為爆衝的機率是很高的，個性太直率，常忘了顧慮別人的感受，因此常有口不擇言的時候，不止一些垃圾話，就連廢話也是一堆，幹話更是輕易就出口。這多半沒什麼惡意，而是太常講這些話了，如果是朋友，大多都已習慣牡羊這種字眼了，只怕一些陌生人，因此誤會牡羊座了。其實牡羊座很多時候都只是調皮愛玩而已，別對牡羊太認真了。