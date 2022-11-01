快訊

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

李靚蕾揪閨密慶萬聖節 照片驚見許多大咖明星變臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就是舒壓！最愛講垃圾話星座TOP5 這星座表面很乖「私下狂轟」

聯合新聞網／ 安妞星座
有人認為講垃圾話是一種舒壓的方式，前提是別傷害到他人。 圖／pakutaso
有人認為講垃圾話是一種舒壓的方式，前提是別傷害到他人。 圖／pakutaso

身邊有誰最愛講有的沒的廢話，遇到事情就愛嘴，就愛開砲亂轟，不管是不是習慣，或是真的被惹到了，沒營養的幹話總是愛掛在嘴邊，而這不一定是別人，也可能是你自己！不過別擔心，自己在心裡默認就好，所以不妨來看看哪些星座最愛講垃圾話。

TOP 5：水瓶座

很難想像水瓶座，這種與世無爭的星座，會有多愛講這些垃圾話，偏偏水瓶座就是表面都會說這不要緊、這沒什麼、這不重要，一轉頭就劈哩啪啦的，像在念詩一樣，讓人聽得好陶醉。因為水瓶座真的當下都會覺得沒什麼，但越想越氣憤，就會四處跟別人講，講到後來，自己會受不了，整個脾氣就來了，垃圾話、幹話、沒營養的話、有的沒的，有聽過的、沒聽過的，都會複習一遍。

TOP 4：雙魚座

雙魚座這種乖乖牌，很難想像會講垃圾話，雖然不容易在大家面前這麼話，但私底下說的垃圾話，其實也真的不少，而且這些話講起來的時候，還真的是滔滔江水，連綿不絕，講到讓他人都能熱血起來了。雙魚座心中一直有個理想世界，每當看到有不合理的事情，都會在口中喃喃自語，除非真的不得已，不然這些垃圾話，通常只有好友才會聽到。

TOP 3：天蠍座

天蠍座總給人十分平靜且穩重的姿態，不過內心卻是個性情中人，可以把話講得很精闢，也可以非常的入骨，尤其是對人有恨的時候，不雅字言大概都會說一輪了，因為對敵人客氣，就是對自己殘忍。有時候這些沒營養的話，更可能當眾對當事人宣洩，讓對方處於尷尬的局面，別忘了天蠍座是一個可以玉石俱焚的星座，講這些有的沒的，都算小意思而已。

TOP 2：獅子

獅子座如果講垃圾話，那一定是身邊的朋友也是如此，因為獅子們會為了拉攏朋友，而表現得跟朋友一樣，想當個領頭的，展現自己的親合力。不過基本上獅子座一直喜歡受人崇拜的感覺，所以不管在人前還是在人後，都會表現得很有氣魄，這就是群眾魅力。因此優雅的言行舉止，或是不受管控的垃圾話，這都是可能從獅子座的口中說出來的。

TOP 1：牡羊座

牡羊座性情容易激動，脾氣暴怒跟行為爆衝的機率是很高的，個性太直率，常忘了顧慮別人的感受，因此常有口不擇言的時候，不止一些垃圾話，就連廢話也是一堆，幹話更是輕易就出口。這多半沒什麼惡意，而是太常講這些話了，如果是朋友，大多都已習慣牡羊這種字眼了，只怕一些陌生人，因此誤會牡羊座了。其實牡羊座很多時候都只是調皮愛玩而已，別對牡羊太認真了。

獅子 幹話 星座

延伸閱讀

再撐幾天！11月「4生肖」財運大爆發 這生肖事業、偏財都旺到不行

十二星座「11月戀愛運」解析！牡羊時機正好 這星座將遇衝擊事件

嫌妳才是愛妳！「12星座誰廢話最多」4星座越折磨妳=越愛妳

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖最好運在這兩天

相關新聞

就是舒壓！最愛講垃圾話星座TOP5 這星座表面很乖「私下狂轟」

身邊有誰最愛講有的沒的廢話，遇到事情就愛嘴，就愛開砲亂轟，不管是不是習慣，或是真的被惹到了，沒營養的幹話總是愛掛在嘴邊，而這不一定是別人，也可能是你自己！不過別擔心，自己在心裡默認就好，所以不妨來看看哪些星座最愛講垃圾話。

每日星座運勢／水瓶工作配合度很高 易獲主管支持

2022-11-01牡羊座短評：今天是適合趕工的日子。【整體運★★★☆☆】做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖最好運在這兩天

新的一週到來，也代表新的運勢將重新造訪。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖進行分析，列出五個本週財運最旺的組合。

回不去了？太被動容易錯過愛情的命格

我們常常用順其自然來對待感情中的空白與落寞，很多時候順其自然四個字變成了一種自我安慰的方式，甚至演變成了一種消極的人生態度。今天，科技紫微網和大家就從紫微斗數的角度，來聊一聊那些易因為感情上被動而錯過愛情的主星。

嫌妳才是愛妳！「12星座誰廢話最多」4星座越折磨妳=越愛妳

我們會更加重視身邊的人事物，看得到、摸得著才會佔據我們的心，更加珍惜「能好好陪在我身邊」的風景。喜歡我就不要搞曖昧，真真實實的說出真心話。講太多空話，不如跟對方好好去吃一頓美食，給員工放個有薪假，金牛座最在意的「誠意議題」都會反應在你的人際關係。

唐綺陽星座運勢週報：處女人氣指數高 水瓶各種好事降臨

木星逆回雙魚，感受命運的流轉，水象星座成為主角，巨蟹、天蠍、雙魚感受強烈，紛紛動起來面對生活事物。固定T三角，凸顯生存議題，思考金錢上的問題，容易產生賺錢的慾望，也是考驗人性的時刻。太陽水星在天蠍，向羨慕的對象學習成功的方法，加強自己的競爭力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。