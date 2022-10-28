小孟塔羅：委屈都自己吞！測自己「藏心事」指數多高？

在這個社群媒體盛行的時代，我們早已習慣分享與觀看別人的圖文。你在吃飯前是否會不讓手機先吃呢？然而，貼文上所展示的內容，是否就是真實的人生，恐怕只有當事人知道了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，測自己藏心事指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Liz Blackbird(Heart & Hands Tarot)

A：藏心事指數99%。(節制牌正位)

牌面的男子左手執杯，將裡面中水倒進瓶中。

A：藏心事指數99%。(節制牌正位)

這張牌表示當你與他人互動時，你會非常在意對方的感受，對愈是在乎的人愈是如此。因此，你會很有耐心的傾聽，等對方都吐露完心聲後，再以站在對方立場的前題，說出能同理對方的言語，不以道德或主觀回應對方。小孟老師在此提醒你，這些話需要有清晰的思路，千萬別在頭腦不清醒時表達。

B：藏心事指數80%。(錢幣騎士正位)

牌面的男子西裝筆挺，將手上的公事包打開。

B：藏心事指數80%。(錢幣騎士正位)

這張牌表示你頭腦的記性極好，總是能記得曾發生的事情。因此，過去發生過的不好經歷，你會謹記在心並記取教訓，以確保未來不再重蹈覆轍；而曾經發生的美好回憶，則是你與對方的珍貴羈絆，助你擴展更多美好的未來。小孟老師在此提醒你， 激濁揚清【激濁揚清】比喻除惡揚善。 需時間累積，一開始的表達愈中庸愈安全。

C：藏心事指數60%。(聖杯騎士正位)

牌面的男子戴著眼鏡，端詳如花朵般的杯子。

C：藏心事指數60%。(聖杯騎士正位)

這張牌表示任何事皆一體兩面，同件事可以嚴厲或溫柔的說，但你往往選擇用好的方法說。因此，你在表達自身想法的時候，不會直接點出問題或批判，而多用鼓勵方式引導對方，希望對方能夠接納你的想法。小孟老師在此提醒你，你的出發點固然不錯，但有時對方未必想聽建議，只是想舒發心情發洩一下。

D：藏心事指數40%。(愚者牌正位)

牌面神秘人戴著面具，花圈遮住了眼睛部位。

D：藏心事指數40%。(愚者牌正位)

這張牌表示當事人不在現場時，你則可能背著他講對方的事。當然你不是誰的話都會說，最關鍵的是彼此是否承諾要守秘。當然，你會想要講是因為雙方有共鳴，加上你需要付諸實例來佐證。小孟老師在此提醒你，儘管你沒有想要抹黑對方，但當你說到情緒激動時，沒控制好就容易加油添醋。

E：藏心事指數20%。(權杖皇后正位)

牌面的女子兩脥雀斑，右手持著一根棍子。

E：藏心事指數20%。(權杖皇后正位)

這張牌表示你的個性相當直率，別人眼中的你直言不諱，屬於敵若犯我、我必犯人類型。因此，當你受到不平的對待時，你不會默默沉受、忍氣吞聲。而是選擇直接表態、短兵相接，或是另尋他路以求維護權益。小孟老師在此提醒你，不如以退為進、化敵為友，伺機而動別打沒把握的仗。