殺破狼週運勢／處女被職場豬隊友害慘 獅子偏財運大開

殺破狼2022年10月31日～11月6日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星與心靈宮位的木星、海王星有良好連結，默默加班到深夜時，會有一個人守護著你下班，也可能會是一個小寵物，疲憊的心可獲得療癒。

金錢運方面，金星、太陽、水星齊聚財務宮位，受到日蝕能量影響，週年慶想買的東西享有優惠的折扣，還可獲得自己想要的贈品。有投資習慣的白羊座，投資標的有微幅的調升，如果不要貪心，可小賺一筆。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與金星、天王星呈現Ｔ三角相位，會收到紅色炸彈，荷包要失血了。某些白羊座則是被朋友帶去直銷大會、參加宗教團體，或是被推銷買保險，必須要學著拒絕。

感情運方面，在慾望宮位的金星受到人際關係宮位的土星影響，與朋友之間的界線要劃分清楚，否則可能被對方性騷擾。某些白羊座容易空虛寂寞覺得冷，與較熟悉的朋友有了肌膚之親，會使得友誼變質，變得尷尬。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星與人際關係宮位的海王星、木星相位良好，到異地旅行、求學、出差、外派，會受到當地人的幫助。某些金牛座會與許多來自海外的人士交流，交到來自異國的朋友。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，會遇到很優秀的指導者，幫助你在某些學科上奠定好基礎。某些金牛座得到某些人脈的幫助，讓你順理完成報告或論文。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到夥伴宮位的金星與命宮的天王星影響，職場遇到強勁的對手，動搖你在工作領域的地位。某些金牛座被同事排擠，在公司成為邊緣人。

感情運方面，金星、太陽、水星齊聚在感情宮位，受到日蝕能量影響，與土星、天王星呈現Ｔ三角相位，與情感對象對未來十分悲觀，會在此時分手。某些金牛座則是無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知犯了什麼錯。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會因為租金、規費獲得長期的被動性收益，費用雖然不多，但也不無小補。有投資習慣的雙子座，投資標的雖然指數下跌，還是會獲得股息分配。

工作運方面，木星退行回志業宮位，金星、太陽、水星也齊聚在工作宮位，會跳槽到更大的組織，職務與薪資待遇皆十分優渥。某些雙子座在此時升任管理職，並承接非常光鮮亮麗的案件或任務。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕逼近心靈宮位，暗戀的對象會做出一些很扣分的行為，使你對他的好感消退。陷入秘密戀情的雙子座，戀情被揭開，兩人的關係見光死，被迫分手。

健康運方面，金星、太陽、水星齊聚健康宮位，受日蝕能量影響，當心感染病毒，造成呼吸系統與喉嚨發炎，甚至影響到心血管的健康。火星在命宮退行，身體舊疾復發，需要動手術治療。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，木星退行回遠行宮位，會規劃一個海外旅行，即將就要出發，終於可以出國旅遊，感到興奮。某些巨蟹座這段時間會一直需要與異國人士交流，可交到許多外國朋友。

學業運方面，木星退行回學業宮位，作業或是報告受到師長重視，雖然尚有許多資料需再分析，不過題目與內容先進，甚至有機會登上重要的期刊，某些巨蟹座則是在校表現優秀，獲得獎學金。

本週須注意的部分

感情運方面，金星、太陽、水星齊聚戀愛宮位，受到天王星與日蝕能量影響，喜歡的對象被別人追求，正式交往，自己已經出局。感情穩定的巨蟹座，則會為了小孩、流浪動物、寵物、偶像等相關問題，跟陌生人吵架。

金錢運方面，在財務宮位的土星與天王星、金星呈現Ｔ三角相位，與人合夥，或是借出去的金錢被對方虧空，拿不回來，甚至需要尋求法律途徑討回公道。某些巨蟹座則是信用資料被盜用，需要花很多程序，處理後續問題。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，木星退行回財務宮位，偏財運頗佳，週年慶購物抽獎會抽中價值不斐的獎項。有投資習慣的獅子座，投資標的指數回穩，甚至會收到股息，長期持有，不無小補。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到木星與海王星影響，有些人擺明要佔你便宜，感到生氣，在這段時間也容易被信任的親朋好友騙錢，甚至需要尋求法律途徑討回公道。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到即將到來的月蝕能量影響，目前的職務將有大規模的變動，會被外派到異地，或調到別的單位，會因為工作變動而需要搬家。某些獅子座則要當心被裁員，需尋求新的工作。

感情運方面，在感情宮位的土星受到家宅宮位的金星與工作宮位的天王星影響，會因為雙方家庭或家宅問題，與對方吵架，或是因為工作調度需要離家，這段情感將遭受來自職涯與家庭的衝擊，沒有未來可言。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星退行回感情宮位，與喜歡的對象關係穩定下來，決定同居或結婚，但也必須努力地扛起更多責任。單身的處女座，會被有好感的人告白，而與對方進一步交往。

旅遊運方面，金星、太陽、水星齊聚旅遊宮位，受到日蝕能量影響，會開始規劃一個中長期的旅遊行程，到嚮往的景點打卡，心情感到愉悅。某些處女座則是會因為工作需要出差，並有長期派駐到外地工作的可能。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星、木星影響，職場豬隊友出包，殘局收拾不完。某些處女座的上司總是出張嘴，讓你來做很多實驗性質的評估，若是通過審核，功勞也會被搶走，但出了包卻是自己背。

學習運方面，日月蝕發生在學業與學習宮位的軸線上，目前學習的科目遇到瓶頸，會考慮休學或是轉系。某些處女座則是學習新事物沒有耐心，常常缺課，跟不上進度，課程逐漸被自己荒廢。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星與木星、海王星有良好連結，有很多業務在家中上網就解決了，線上工作已經成為常態。某些天秤座則是因為經營房地產、室內設計、居家工程方面的工作獲得很多利益。

工作運方面，木星退行回工作宮位，會執行一些很有成就感的工作，有機會接觸一些名人，或是工作鐘點費相當昂貴。某些天秤座則是會代理主管職務，工作量可交代下屬幫忙消化，輕鬆很多。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的金星與土星、天王星呈現Ｔ三角相位，同時月蝕能量逼近財務宮位，不斷奉獻一些金錢給一些看似光鮮亮麗的團體、人物，最後會發現是一場騙局。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與金星、天王星呈現Ｔ三角相位，戀愛對象目前經濟出現困難，會跟你借貸，或是需要養對方，但對方似乎在金錢上太不節制，生活因此有些捉襟見肘。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試、考試宮位的冥王星相位良好，表現出堅毅的特質，面試新工作時加分很多，很快就會收到錄取通知。報考各種國家考試或證照，猜題準確，成績可達標，進入公務單位服務。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，會開始學習某些跨領域的知識或技能，並尋求到優秀的指導者，突破許多盲點。還是學生的天蠍座，考試運頗佳，即便不拿手的科目也能跨越門檻，成績及格，獲得學分。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星與金星、土星呈現Ｔ三角相位，月蝕能量又逼近感情宮位，發現對方有些壞習慣，或是個性不合，會做好分手的準備。某些天蠍座會意外懷孕，但這個孩子並不是你所預期的。

健康運方面，在疾厄宮位的火星開始退行，同時受到木星與海王星影響，身體的毛病舊疾復發，必須動手術根治，同時需要復健好幾個月。這段時間需特別注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時也要留意人身安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，搶到限量款的商品，若轉手可賺到一倍以上的價格，但你會捨不得賣。某些射手座對自己應得的報酬或賠償會追究到底，被欠的債務都能討回來。

家宅運方面，木星退行回家宅宮位，購買房地產，可買到條件頗佳的物件，年底前就能進駐新居，或是會搬家到環境較佳的區域居住。家宅不需變動的射手座，會重新裝潢家宅，添購新傢俱，生活充滿新氣象。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星與土星、金星呈現Ｔ三角相位，職場面臨大幅度調動，當心被無預警裁員。工作穩定的射手座，則可能被大型組織挖角，有機會跳槽到更具挑戰性的組織服務。

感情運方面，在感情宮位的火星受到家宅宮位的木星、海王星影響，另一半的家人不太尊重你們兩人的生活，會引發許多爭執。某些射手座則是因為一些糾紛，夾在伴侶與家人之間兩面難為。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星、太陽、水星齊聚人際關係宮位，會是人緣極佳的時期，有些活動邀約，大家都會到現場力挺。然而受到金星與土星、天王星影響，此時會收到前任寄來的喜帖，除了傷荷包，自己也不知該不該出席。

旅遊運方面，木星退行回旅遊宮位，將會計劃一個短期旅程，到外地放鬆一下，療癒長期疲憊的心情。某些摩羯座會因為工作需求常常需要出差，差旅待遇優渥，並有時間遊覽當地的著名景點。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的海王星、木星影響，由於某些人在職場上說謊、膨風，你對於不正確的言論會提出糾正，但對方仍活在自己編織的假象中，必須要提出嚴厲警告，讓對方知道謊言被戳穿了。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到人際關係宮位的金星影響，會出現外在條件不錯之人士的告白與追求，但對方或你已經有穩定的伴侶，甚至論及婚嫁。某些摩羯座則會因為戀愛對象、偶像、小孩、寵物的事情，與陌生人起衝突。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星、太陽、水星齊聚志業宮位，受日蝕能量影響，將短暫代理主管職務，工作相對輕鬆許多，只要下命令決策即可。某些水瓶座正在執行一個十分受矚目的案件或任務，在工作領域中有搶眼的表現。

金錢運方面，木星退行回金錢宮位，會因為薪資調整，手頭比較寬裕，花錢會較為大方，在戀愛關係、子女、寵物、追星、玩樂……等相關事務上開銷較多，或是會購買較為昂貴的物品，生活較愉悅。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金錢宮位的木星、海王星影響，戀愛對象在經濟上過度仰賴你的供養，甚至到不知節制的程度，覺得對方的價值觀似乎有些扭曲，對自己的付出一點都不覺得珍惜。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星，受到志業宮位的金星與命宮的土星影響，為了工作需求，經常居無定所，無法常與家人團聚，甚至需要長期派駐在外地，在異地生活極為不適應。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會遇到握有公權力，且具有正義感的人士，為你討回公道。某些雙魚座則是建立起堅韌的人際關係網，彼此相互信賴，在任何事情上都能情義相挺。

遠行運方面，金星、太陽、水星齊聚遠行宮位，受到日蝕的能量影響，遠行的行程會在這段期間確立下來，在短期內就會出發。由於月蝕也逼近旅遊宮位，與天王星合相，某些在海外工作的雙魚座會在近期回國，結束異地的工作。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家人關係較為緊張，因為某些問題，經常爭執。某些雙魚座則是常受到噪音干擾，或是與鄰居關係不佳，遇到糾紛時必須使用強硬手段處理。

交通運方面，月蝕逼近交通宮位，與天王星合相，長期使用的交通工具在此時壽終正寢，需要換車了。某些雙魚座則可能不小心發生行車糾紛，甚至需要尋求律法機關協助解決，這段時間要特別注意交通安全。

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