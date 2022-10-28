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十二星座「11月戀愛運」解析！牡羊時機正好 這星座將遇衝擊事件

聯合新聞網／ 綜合報導
在11月，不同星座有著不同的戀愛運。圖片來源／ingimage
在11月，不同星座有著不同的戀愛運。圖片來源／ingimage

2022即將步入尾聲，不過在剩下兩個月的時間內，還是可能出現意想不到的桃花運。日本網站「セキララゼクシィ」最近就分析12星座，在11月的戀愛運勢會是如何。

牡羊座

牡羊座將遭遇突如其來，有如浪漫故事一般的邂逅。對於本來就想找對象的人來說，可謂是大好時機，在絕佳的氣氛之下縮短彼此距離，被告白的機率也相當高。

戀愛勝負之日：11月24日
戀愛行動關鍵：深深注視對方的眼睛

金牛座

金牛座將碰到許多邂逅，像是和誰一起用餐喝茶，意外就被表白之類的，使得心情上雖然開心，但也因此覺得有些困惑，不知道該怎麼回覆才好。

戀愛勝負之日：11月8日
戀愛行動關鍵：買新衣

雙子座

雙子座11月會因為工作繁忙，變得比較沒有時間與對象相處，或是儘管有中意的人選，卻無法抽空約會加深關係。但如果覺得壓力太大，還是找時間簡單與人聚一聚、聊一聊比較好。

戀愛勝負之日：11月11日
戀愛行動關鍵：整理桌子

巨蟹座

巨蟹座此時找對象的重點在「開心」，像是如果一起出門，卻必須顧慮到對方而無法盡興玩樂的人選，可能日後也很難好好相處，最好挑選有共通嗜好的人在一起。

戀愛勝負之日：11月4日
戀愛行動關鍵：研究笑容

獅子座

比起雖然喜歡，但在對方面前自己就變得容易緊張的人，不如從原先熟識的朋友、同學等人中找起，讓戀愛中更能夠自然地相處。

戀愛勝負之日：11月26日
戀愛行動關鍵：在便利商店或網路上小額捐款

處女座

戀愛的關鍵詞是「有趣」，能夠有著共通的興趣，自然能夠聊得起來，一同感受到趣味的人，正是能夠永遠在一起歡笑的人。

戀愛勝負之日：11月19日
戀愛行動關鍵：購買流行物品

天秤座

如果想要談戀愛，比起像青春期一樣黏膩的感情，最好選擇適度尊重彼此，穩重踏實的戀愛，才能夠長久維持住。

戀愛勝負之日：11月25日
戀愛行動關鍵：去甜點店

天蠍座

11月將會遭遇到具有衝擊性，完全難以想像到的感情事件，最好做好心理準備。雖然一時可能會感到猶如天打雷劈，不過冷靜下來應對，加上周圍支持的聲音，肯定可以得償所望。

戀愛勝負之日：11月22日
戀愛行動關鍵：多走路

射手座

感情將會在不知不覺中展開，等到自己有意識時，才發現那個人已經成為自己不可或缺的對象。在有了自覺之後，剩下就看怎麼行動了。

戀愛勝負之日：11月30日
戀愛行動關鍵：用風景照當待機畫面

魔羯座

和人在一起，看似簡單的事情其實並不簡單，若是遇上難得的緣分，最好慎重地推展關係，在彼此相互理解、幫忙的狀況下，才好讓感情常常久久。

戀愛勝負之日：11月8日
戀愛行動關鍵：收聽廣播

水瓶座

比起「喜歡的人」，不如找尋「可以信賴的人」。畢竟如果是善變的對象，那麼往後相處起來肯定會有許多問題。如果有什麼煩惱，就找人加以傾訴吧。

戀愛勝負之日：11月28日
戀愛行動關鍵：誇讚他人優點

雙魚座

這個月可能會被個性特別，作風自由的對象吸引到。然而在與這類人交往時，並不適合全心投入，最好先以熱情慢慢瞭解對方的想法，好好地推進關係。

戀愛勝負之日：11月14日
戀愛行動關鍵：閱讀專業書籍

運勢 約會 星座

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