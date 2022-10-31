嫌妳才是愛妳！「12星座誰廢話最多」4星座越折磨妳=越愛妳

【情話多並不能代表感情好，廢話才能。】

年底，你會不會很想談戀愛？或是心變柔軟了？

我們會更加重視身邊的人事物，看得到、摸得著才會佔據我們的心，更加珍惜「能好好陪在我身邊」的風景。喜歡我就不要搞曖昧，真真實實的說出真心話。講太多空話，不如跟對方好好去吃一頓美食，給員工放個有薪假，金牛座最在意的「誠意議題」都會反應在你的人際關係。

講點廢話吧，那比甜言蜜語更有趣。我很喜歡看到情侶之間互講廢話、互罵對方垃圾話的小情趣。

下流型：#摩羯座、#水瓶座、#處女座、#雙魚座

如果你的對象如果是比較下流型的：#摩羯座、#水瓶座、#處女座、#雙魚座，基本上他們不喜歡聽，也不喜歡表達甜蜜或是情緒關心的話，因為很「噁心」。但他們最喜歡「#虧」自己愛的人，例如嫌你笨、說你煩、罵你呆之類的，那就是他們愛意的展現。而且誰在他旁邊受這個折磨最深，代表他最愛誰。有趣的是，這些幹話跟垃圾話只有他能罵，別人罵他的口袋寶貝，他一定會翻臉。

摩羯座跟水瓶座是屬於憋氣類型，喜歡你就想拉你裙子那種，在你背後默默看著你，你感受到他的目光轉頭後，他就會一秒收起愛意跟你說：「你背影看起來好像一隻熊。」X，熊你老母。但，這是愛。

處女座跟雙魚座是喜歡踩著你，證明你是他的口袋寶貝。例如他們非常熱愛上演用情緒快把你逼瘋時，整個站在山頂上的氣勢壓過你時，忽然跟你下跪說：「你不要生氣了好不好？」然後垃圾話一堆逗你笑，你覺得他是不是腦子有問題要不要去看醫生。但，這是愛。

高智商型：#天蠍座、#雙子座、#射手座、#天秤座

如果你的對象是高智商型的，例如 #天蠍座、#雙子座、#射手座、#天秤座，甜言蜜語對他們來說如同家常便飯，隨口說幾句都可以讓你開心個半死。然而，他們卻不吃這套。他們喜歡「#挑戰」他們的對象，例如考考你的地理知識「阿根廷首都在哪」、問問你知不知道最新趨勢「馬斯克最新的計劃是什麼？」X，在參加全民星攻略喔，還給我倒數30秒？！

總之，你可以答對再度反虧這四個星座：「這不是早就知道了嗎？」，但大部分時間你要刻意選擇答錯：「啊，這什麼啊，你跟我說好不好！」他們就會被自己以為很聰明的頭腦給迷倒。

甜言蜜語型：#白羊座、#獅子座、#巨蟹座

當然，也有可以說說甜言蜜語的星座。#白羊座、#獅子座、#巨蟹座。這三個星座熱衷在你的眼裡找存在感，希望你眼裡他就是王子公主。甜言蜜語可以是個手段達到目的，只要你願意感謝他的付出、肯定他對這段關係、這個團隊、這間公司的付出，他們真的不會計較太實際的利益，因為他只要耳朵舒服了，心就開了。

白羊座、獅子座喜歡浮誇的甜言蜜語，以「#只有你」作為開頭的句子非常適合他們：「只有你才能約我吃飯，其他人我都拒絕了。」以此類推。巨蟹座需要的是肯定付出，以「#沒有你」作為開頭的句子非常好用：「沒有你幫我搬家，我真的在台北不知道該找誰？」X，國文小學堂耶，照樣造句會不會？

至於......

金牛座，給錢就好。