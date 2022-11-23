絕不戀愛腦！在感情裡很能作自己的4種命格

關於愛情，不知道有沒有人注意到，那些不把愛情看太重、甚至有點涼薄的人，感情生活反而更為穩定，很少為愛流眼淚。紫微命盤的14主星中，有些命格就是屬於這種清醒獨立，很少吃感情虧的類型。現在就跟著科技紫微網一起來了解一下吧！

【讀文小提醒】：本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。夫妻宮空宮者，請參考對宮事業宮主星。

夫妻宮貪狼星

貪狼這顆桃花星，個人魅力非常亮眼，異性緣也非常好。對於所愛之人，他們很主動熱情，因此在感情裡往往佔據主導地位。你和他們戀愛，會感受到每一天都像熱戀期一般的快樂。

不過這並不意味著貪狼是為愛不顧一切的人。相反的，貪狼很聰明，不會在感情中輕易付出自己的全部，即使對深愛之人，他們也都會有所保留。桃花多，退路就多，是貪狼在感情裡能做自己的資本，因此你會發現，和貪狼戀愛，雖然容易有快樂，但更容易沒安全感。

夫妻宮天府星

天府非常清楚自己所需要的感情模式，所以他們往往是以結果為導向來談戀愛的。知道自己要什麼，他們就能遠離那些讓自己不舒服的關係，少受一些感情的罪。

天府一向把事業看得比感情重要，這種狀態雖然不夠浪漫，卻能少走許多彎路。他們找的對象往往也都是和他們步調一致的人，這種勢均力敵的感情是天府最理想的狀態，能讓他們最為輕鬆自在；如果這樣的狀態被打破，他們會寧願獨身，也不肯將就。

夫妻宮巨門星

夫妻宮有巨門的人，感情世界比較理性，甚至可以說是挑剔。比起關注伴侶的感受，他們更在意自己快不快樂。巨門不但不會是感情的弱勢方，反而是讓另一半頭疼的存在。

巨門心思細膩，又心直口快。在一段感情關係裡，巨門的能說會道，一方面能給伴侶提供非常多的情緒調劑，但另一方面，伴侶也要做好被巨門挑毛病的準備。由於巨門只要看不慣受不了就會直接說出來，伴侶如果心理不夠強大，往往受不了這麼直接的意見。

夫妻宮太陰星

太陰雖是陰性主星，有細膩敏感的一面，但太陰對待感情的態度卻是克制而疏離的。他們追求和諧的愛情，但不會盲目付出，相反的，他們會重兵防守自己的內心城池。

若非對方徹底感動他們，否則太陰很難以跨出自己的心理防線。這樣雖然不夠坦誠，但也讓太陰的安全得到保障。畢竟陰性主星一旦衝動陷入愛情，就容易失去自我，而太陰的內在冷淡反應就是他們的保護傘機制。除非太陰主動丟掉原則，大膽起來，去嘗試一次不計後果的戀愛，否則一般戀愛中會發生的那種衝突和爭吵，其實難以傷及他們的內心。

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