賈伯斯、比爾蓋茲都上榜！「最會賺錢」3星座 成富豪不是夢

每個人都有過一夜暴富的夢想。但是大家嘴上說著想要暴富，心裡卻還是知道，暴富可不是隨便會落到自己頭上的。但是！夢想還是要有的，說不準哪天就實現了呢。以下科技紫微網就要帶著大家來看看，哪些星座最會賺錢，一不小心努力了一下，就成了富豪？

處女座

處女座只要下定決心在某個領域鑽研、深耕，遲早會成為這個領域非常出色的專家。因為他們把「高效率」寫進了自己的DNA裡，完美主義的特質會讓處女座不斷追求「更好」、「更快」、「更成功」，大到目標框架，小到執行細節，他們都要納入自己的掌控範圍。別人會覺得這樣很累，然而處女座憑著本能就能達到這個境界了。

處女座的人也很有反省精神。他們不但擅長整理、歸納自己的失敗經驗，更擅長學習與借鏡他人的成功經驗。這樣的處女座，想要躋身富豪真的不是什麼難事，擁有不錯的社會地位更是輕而易舉。

根據《富比士》雜誌的統計，全世界有12%的富豪是處女座。比如巴菲特、馬雲，都是典型的處女座，他們的想法很簡單——專注做好一件事就行，財富會自己跟著來。

如果處女座的你還沒有成功逆襲變成富豪，千萬別急著放棄，更不要假裝看不見自己的潛能。對處女座來說，缺乏的絕不是成功的能力，而是一個清晰的目標、一個可以為之奮鬥的領域。奔跑起來吧，說不定下一個富豪就是你哦！

天蠍座

天蠍座，一個最盛產老闆的星座。上班族或自由業都絕對不符合天蠍的霸氣總裁氣質。在占星學中，天蠍座掌管第八宮，而第八宮一直和偏財以及各種潛藏的錢財機會有關。世界首富比爾蓋茲就是典型的天蠍座，他對古板的規章制度從不盲從，敢於去打破現有的東西，創造自己的新模式。

天蠍座敢愛敢恨的個性，表現在事業上也一樣。他們投入一件事情的程度，可以用癡迷來形容，總是為了自己想要的東西廢寢忘食。不服輸的特質會讓他們死釘在一件事情上，不達目的不甘休，賺錢當然也不例外。

天蠍座很有謀略，尤其在商業領域裡更是高瞻遠矚。他們大概是十二星座裡最享受賺錢的星座，從不走勤勤懇懇賺死工資的路線，而是享受多線賺錢的感覺。他們似乎天生就有一種能巧妙控制資金的能力，能夠一直想辦法讓錢生錢。

天蠍座就是行走的隱形富豪，如果還沒有發跡，那一定是時機還沒到。趕快發揮自己的優勢，多線嘗試，找到最適合自己的賺錢方式，當上富豪就指日可待了！

雙魚座

其實雙魚座也是賺錢的一把好手，沒想到吧！雙魚座並不只是我們刻板印象裡感性的戀愛腦，他們也是能把童話變成現實的超級大英雄，是十二星座裡最有造夢能力的星座。

賈伯斯就是典型的雙魚座代表。因為太有人文精神，他們有著他人無法複製的共情力，所以賈伯斯光是靠把注重用戶體驗這一點做到極致，將蘋果的產品定位在「出售夢想而非產品」，才創造了屬於自己的商業版圖。

所以雙魚座在創業領域真的是潛力十足，只不過要找對入口，既要具備浪漫的優勢，又要有要兼顧現實的考量。能夠走準方向，成為未來的富豪，只是時間問題。

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