心理測驗／女孩秋天穿搭該怎麼挑？測出妳到年底的運勢好壞

想要得到好運，有時也需要靠自己行動，像是一些穿著打扮，往往就與運勢相互關連。日本網站「ananBeauty+」最近就分享一則心理測驗，可以從喜歡的秋天打扮，來看出自己到年底的運勢如何。

請問：以下四種秋季穿搭，你喜歡哪一種？

你喜歡哪一種秋天穿著呢？圖擷自ananBeauty+

A 開襟毛衣為主的穿搭 B 連帽衣為主的穿搭 C 大衣為主的穿搭 D 背心為主的穿搭

選擇A開襟毛衣為主的穿搭的你，到年底的強運程度為95％。你有著溫柔、容易注意到別人困難，進而出手幫忙的性格。而這份體貼，會幫助你得到預料之外的好運。如果有什麼想做的事情就放膽嘗試，或許過去曾經幫忙過自己的那些人，就會在這個時機做出回報。

選擇B連帽衣為主的穿搭的你，到年底的強運程度為30％。你有著勇於挑戰，行動力強大的性格。然而運勢並不特別好的你，未來或許會遭遇到一些亂流，使自己變得心浮氣躁。若是能持續保持著鬥志，以樂觀的態度面對阻礙，相信最後也會有個滿意的成果。

選擇C大衣為主的穿搭的你，到年底的強運程度為50％。你有著堅忍不拔，願意一步一腳印慢慢累積的性格。運勢不好不壞的你，未來遭遇如何取決於你的態度。如果能保持積極的態度，大聲說出自己的目標而無所畏懼，則更有機會完成心願。

選擇D背心為主的穿搭的你，到年底的強運程度為70％。你有著古靈精怪，鬼點子創意特別多的性格。儘管多少會遭遇一些意外，不過靠著你靈活的頭腦，非常有機會一再度過難關，達成理想的目標。保持好自己獨特的風格，更能維繫住自身好運。