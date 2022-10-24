快訊

限空令發威！台股早盤漲逾200點收復萬三 台積開盤價395元漲5.5元

天候惡劣…大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機體大面積損壞

習近平全面掌權關鍵團隊確立 習家軍「3特點」第一要求是這項

「霜降」後運勢大開？這生肖獨享福運、事業高升

科技紫微網／ 科技紫微網
霜降後運勢大開？這生肖獨享福運、事業高升(圖片來源：Shutterstock)
霜降後運勢大開？這生肖獨享福運、事業高升(圖片來源：Shutterstock)

氣肅而霜降，陰始凝也。
—《二十四節氣解》

時光飛逝，不知不覺來到了秋天的最後一個節氣—霜降（陽曆10月23日）。

古語有云：「繁霜降兮草木零，霜降前後，草木凋零，寒冷肅殺之氣開始逼近，萬物由繁榮走向衰敗。」

雖然生機不再，但對於萬物來說，此時正是保存實力，積蓄能量的好時候。

霜降有三候：一候豺乃祭獸，二候草木黃落，三候蜇蟲鹹俯。這描述的便是豺狼四處奔忙，捕獵過冬，秋黃葉落，堆積滿地，蟲蟻入洞，不動不食的情景。

從這些物候表現不難看出，霜降節氣時，動植物們開始慢下腳步，接受嚴冬的考驗，新一輪的蟄伏也由此拉開序幕。

此時，我們可以如何順應變化，做哪些準備呢？

霜降養生

由秋入冬，霜降養生勢在必行，既要從身體上防秋燥，也要從心理上杜絕秋鬱。

深秋時節氣溫驟降，保暖不宜大意，天乾物燥，潤肺補水也應牢記在心；

此時萬物走向衰落，人的情緒也容易隨著周圍環境的變化變得低落消極，注重心情調養同樣重要。

霜降食補

一年補透透，不如補霜降，飲食進補也是霜降節氣必不可少的環節。

秋燥來襲，禦寒清熱，宜平補不宜大補，多食滋陰潤燥、健脾養胃之物，有利於滋養肺氣，溫和腸胃，像蘿蔔、板栗、秋梨、百合等都是不錯的滋補食物。

霜降運動

霜降節氣，人要心靜但身體不宜靜。

眼看天氣逐漸嚴寒，千萬別一動不動，此時都熬不住冬天更是一大挑戰，進行一些運動量不大的運動如慢跑，瑜伽，爬山等，有助於促進機體新陳代謝，提供身體對外部環境的適應能力，為進入寒冬做準備。

當我們最好完全準備去迎接寒冷時，無論是從飲食上滋養脾胃，還是運動上武裝自己，只要行動起來，便會在來日看見質的變化。

當你處在好狀態的時候，機會來了，便可以一舉拿下，輕鬆把握。

霜降前後，生肖鼠的事業走向會非常不錯，屬鼠的朋友，準備好接住了嗎？

生肖鼠接福

前期的辛勤付出沒有白費，這段時間裡你在工作方面的遺留問題會被順利解決、錯誤被修復，專案有序推進，獲得主管的表揚，得到實質上獎勵的機率很大。

職場人際方面也會有新的突破，同事之間相處愉快，緊繃的神經會迎來久違的放鬆，利用人緣變好的時後，趁機拓寬人脈，對未來會很有幫助。

【延伸閱讀】

【暗藏玄機】你的紫微命盤走什麼命？

奇門遁甲術，揭曉三年命運起伏

科技紫微網

節氣 保暖

延伸閱讀

愛情、事業、財運都旺！4生肖大翻身「年底好運擋不住」

心理測驗／看到南瓜想到食物還是馬車？測出近期哪種運勢正旺

適應力超強！4生肖是「職場裡的變色龍」屬豬任何環境都吃得開

霜降到氣溫驟降！這生肖小心血光之災 民俗專家曝開運方法

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：天蠍成矚目焦點 金牛桃花互動不順

木星逆行雙魚，沉靜下來整理思緒，相信直覺做出判斷，水象星座能量啟動，有發光發熱、展現自我的機會。土星順行，星盤中18度半以後有星者，有機會翻轉命運。水星進天蠍，合作關係進入下一階段，進一步思考利益的分配，天蠍座成為矚目焦點。火星逆行，回顧經典文學及作者，拾起舊書回味。

「霜降」後運勢大開？這生肖獨享福運、事業高升

氣肅而霜降，陰始凝也。—《二十四節氣解》 時光飛逝，不知不覺來到了秋天的最後一個節氣—霜降（陽曆10月23日）。 古語有云：「繁霜降兮草木零，霜降前後，草木凋零，寒冷肅殺之氣開始逼近，萬物由繁

每日星座運勢／獅子投資理財上應隨 市場變動調整

2022-10-24牡羊座短評：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。【整體運★★★★☆】夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計

殺破狼週運勢／雙子戀情突破性進展 天蠍職涯有重大轉變

殺破狼2022年10月24日～10月30日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，與金星合相，可開啟新的被動性收益，同時能清償掉負債，財務狀況會有所改善，日蝕期

夯到破表！2023年「3星座榮登萬人迷」獅子走到哪人人誇

「萬人迷」有的特質不單只是受到異性歡迎，只要是開口說話，一舉一動，自然都會吸引人靠近你，是一種不是人人都能擁有的獨特魅力，命理專家小孟老師也替大家盤點了2023年3大星座有高機會成為萬人迷，分別是射手、天蠍、獅子。

愛情、事業、財運都旺！4生肖大翻身「年底好運擋不住」

眼看著又到年底的衝刺階段了。雖然本年度的大局已定，但有些生肖仍然能遇到幸運之神送上一波福氣喔！現在就跟著科技紫微網一起來看看，哪些生肖的年底好運勢不可擋！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。