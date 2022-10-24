「霜降」後運勢大開？這生肖獨享福運、事業高升

時光飛逝，不知不覺來到了秋天的最後一個節氣—霜降（陽曆10月23日）。

古語有云：「繁霜降兮草木零，霜降前後，草木凋零，寒冷肅殺之氣開始逼近，萬物由繁榮走向衰敗。」

雖然生機不再，但對於萬物來說，此時正是保存實力，積蓄能量的好時候。

霜降有三候：一候豺乃祭獸，二候草木黃落，三候蜇蟲鹹俯。這描述的便是豺狼四處奔忙，捕獵過冬，秋黃葉落，堆積滿地，蟲蟻入洞，不動不食的情景。

從這些物候表現不難看出，霜降節氣時，動植物們開始慢下腳步，接受嚴冬的考驗，新一輪的蟄伏也由此拉開序幕。

此時，我們可以如何順應變化，做哪些準備呢？

霜降養生

由秋入冬，霜降養生勢在必行，既要從身體上防秋燥，也要從心理上杜絕秋鬱。

深秋時節氣溫驟降，保暖不宜大意，天乾物燥，潤肺補水也應牢記在心；

此時萬物走向衰落，人的情緒也容易隨著周圍環境的變化變得低落消極，注重心情調養同樣重要。

霜降食補

一年補透透，不如補霜降，飲食進補也是霜降節氣必不可少的環節。

秋燥來襲，禦寒清熱，宜平補不宜大補，多食滋陰潤燥、健脾養胃之物，有利於滋養肺氣，溫和腸胃，像蘿蔔、板栗、秋梨、百合等都是不錯的滋補食物。

霜降運動

霜降節氣，人要心靜但身體不宜靜。

眼看天氣逐漸嚴寒，千萬別一動不動，此時都熬不住冬天更是一大挑戰，進行一些運動量不大的運動如慢跑，瑜伽，爬山等，有助於促進機體新陳代謝，提供身體對外部環境的適應能力，為進入寒冬做準備。

當我們最好完全準備去迎接寒冷時，無論是從飲食上滋養脾胃，還是運動上武裝自己，只要行動起來，便會在來日看見質的變化。

當你處在好狀態的時候，機會來了，便可以一舉拿下，輕鬆把握。

霜降前後，生肖鼠的事業走向會非常不錯，屬鼠的朋友，準備好接住了嗎？

生肖鼠接福

前期的辛勤付出沒有白費，這段時間裡你在工作方面的遺留問題會被順利解決、錯誤被修復，專案有序推進，獲得主管的表揚，得到實質上獎勵的機率很大。

職場人際方面也會有新的突破，同事之間相處愉快，緊繃的神經會迎來久違的放鬆，利用人緣變好的時後，趁機拓寬人脈，對未來會很有幫助。

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