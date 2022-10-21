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夯到破表！2023年「3星座榮登萬人迷」獅子走到哪人人誇

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／pakutaso
圖／pakutaso

「萬人迷」有的特質不單只是受到異性歡迎，只要是開口說話，一舉一動，自然都會吸引人靠近你，是一種不是人人都能擁有的獨特魅力，命理專家小孟老師也替大家盤點了2023年3大星座有高機會成為萬人迷，分別是射手、天蠍、獅子

Top3：射手座

2023年你講話非常幽默，鬼點子也特別多。你擅於抓人心裡，不管異性或者同性你都能一手掌握。在社交圈裡只要別人請過你，你會找機會回請，對於有利益關係的人，你也能做足面子給對方。不過對於你討厭的人不想受委屈的你還是會閃避，2023年萬人迷指數85%。

TOP2：天蠍座

你越到年底你越你很懂得包裝自己，會將自己的缺點掩蓋起來。面對討厭的人你也能假惺惺與他們相處，很難讓人察覺你討厭誰。除此之外你擅於處理別人的煩惱，只要有人跟你聊他們的困境，2023年你馬上就能幫他們一掃而空，萬人迷指數100%。

TOP1：獅子座

你是一位人見人愛的人，因為你的穿著非常得體，講話也具有高竿手腕。你的朋友都認為你的內在充滿無窮的魅力，當一個人內在具有魅力時．就會投射在外在的表現。當你年老時也會講出很多人生歷練，讓你越老越迷人，2023年萬人迷指數大破表120%。

指數 獅子 星座

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