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心理測驗／看到南瓜想到食物還是馬車？測出近期哪種運勢正旺

聯合新聞網／ 綜合報導
透過南瓜的聯想，可以瞭解自己近期的運勢。圖片來源／ingimage
透過南瓜的聯想，可以瞭解自己近期的運勢。圖片來源／ingimage

俗話說「天時地利人和」，有時想要完成一件事情，除了自我的努力之外，也需要一點運氣成分幫忙。日本網站「占TV」最近就有一則心理測驗，可以看出自己近期什麼樣的運勢較旺。

請問：當講到「南瓜」的時候，你會想到什麼？

A 灰姑娘故事裡的馬車

B 萬聖節燈籠

C 食物

選擇A灰姑娘故事裡的馬車的你，近期的「戀愛運」較旺。南瓜馬車是讓灰姑娘邂逅王子的交通工具，代表著現在著你，或許也將遇上命中注定的對象。這個人或許是以前曾在意過的對象，或者是也正在找尋另一半的人。總之最好像灰姑娘一樣，在魔法效力結束前，好好把握這段姻緣。

選擇B萬聖節燈籠的你，近期的「工作運」較旺。萬聖節燈籠的主人傑克，是一位太過吝嗇而無法進入天堂，同時又因為戲弄過撒旦，因此地獄也不願收留的人物。選這選項的你，或許代表著工作方面的運勢正好。且比起埋頭苦幹，趁機提出一些交涉改變現狀，也是個可以考量的方向。

選擇C食物的你，近期的「財運」較旺。吃東西是維繫生命的本能行為，如果缺乏糧食，那麼人類文明就不可能進展。因此將南瓜純粹視為食物的你，正受到大地的恩惠的祝福。此時真的找一些南瓜來吃，搭配自己的主動出擊，更能增加本身的運勢。

心理測驗 日本 運勢 財運

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