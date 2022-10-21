小孟塔羅：喜歡上就瘋了！測「遇到渣男指數」選這張=吸渣體質

一般意義上的渣男是説極度自私、擅長索取、不負責任，以玩弄別人感情為樂的男人。是否真的男人不壞，女人不愛嗎？其實每段感情無論結果為何，只要記取經驗下一次會更好。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，遇到渣男指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Tillie Walden(The Cosmic Slumber Tarot)

A：遇到渣男指數10%。(錢幣十正位)

牌面的女子躺在床上，伸出左手觸摸錢幣。

A：遇到渣男指數10%。(錢幣十正位)

這張牌表示你會以長久交往，或結婚為前題做理性判斷。因此，倘若對方處在沒準備好的狀態，像是經濟的狀況不佳、感情債沒有解決、對未來沒有規劃等等，你便不會讓彼此有進一步的可能。小孟老師在此提醒你，雖然理性頭腦可以協助你判斷，但愛情也不乏有潛力股的存在！

B：遇到渣男指數30%。(錢幣騎士正位)

牌面的男孩坐在牛背，右手拿著一枚錢幣。

B：遇到渣男指數30%。(錢幣騎士正位)

這張牌表示你其實相當獨立，寧缺勿濫是你的行事作風。不會因為一時的寂莫而將就，沒合適的人也會好好照顧自己。你往往會用足夠的時間認識對方，畢竟在這個凡事求快的時代裡，時間最能讓人顯露出他的本性。小孟老師在此提醒你，別只是被動的觀察，也要主動釋出誠意。

C：遇到渣男指數99%。(太陽牌正位)

牌面的女子擁抱太陽，兩個兒童一起玩水。

C：遇到渣男指數99%。(太陽牌正位)

這張牌表示你太跟著感覺走，一旦遇到喜歡的人就瘋了。許多渣男的強項在欺騙，他們可以表面上幽默又體貼，背底裡卻隱藏著不堪的行為。然而當你感情投入的太快，儘管後來紙包不住火發現了，情感卻無法說放就放了。小孟老師在此提醒你，請聰明的朋友幫你把關才好。

D：遇到渣男指數80%。(權杖三正位)

牌面的女子坐在峭壁，三根燃燒火柴墜落。

D：遇到渣男指數80%。(權杖三正位)

這張牌表示你的纖細敏感，使你有強大的共情能力。有些渣男的問題是逃避，遇到問題總是自怨自哀。人生總有不如意的時候，你會設身處地為他人找想，在能做到的範圍給予溫暖，希望對方能慢慢好起來。小孟老師在此提醒你，有些人只是貪圖你的好，講難聲一點就是在利用你。

E：遇到渣男指數60%。(戰車牌正位)

牌面的男子坐在車上，前方兩頭獅子拉著。

E：遇到渣男指數60%。(戰車牌正位)

這張牌表示當你遇到喜歡的人，會為了想要的結果而努力。其實追求愛情本身沒有錯，而且這是個勇敢的行為。所以只要對方在你評估後，覺得彼此有努力的空間，你會不留遺憾的盡力一試。小孟老師在此提醒你，你的青春年華十分寶貴，請優先考慮會優先考慮你的人。