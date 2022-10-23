殺破狼週運勢／雙子戀情突破性進展 天蠍職涯有重大轉變

殺破狼2022年10月24日～10月30日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，與金星合相，可開啟新的被動性收益，同時能清償掉負債，財務狀況會有所改善，日蝕期間，可許下金錢、財務、投資、改善債務相關的願望，會有良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到志業宮位的冥王星影響，因為過於忙碌，與情感對象的重要約會不得不取消。某些白羊座與喜歡的人合作創業，雙方理念不合，溝通不良，必須放棄這個事業。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的水星影響，與同事或上司意見不合，可能因此發生激烈的爭論。某些白羊座則是因為工作團隊意見太多，卻要你收拾殘局。

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，與金星合相。注意心血管疾病與腸胃方面的問題，同時當心感染疫病，使得喉嚨發炎，不斷咳嗽。並且注意人身安全，不要涉足危險的區域以及從事不安全的行為。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，會清理掉藕斷絲連、歹戲拖棚的戀情，也可能被對方無預警封鎖。某些金牛座則是對某個人一見傾心。日蝕發生期間，可許下與情感有關的願望，戀情會朝向正面的方向發展。

工作運方面，在工作宮位的水星與在金錢宮位的火星有良好連結，會因為努力爭取應有的權利，獲得應得的加班費用。某些金牛座則是會趁出差期間，將許多重要的事一次有效率地辦完。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與海王星受到在金錢宮位的火星影響，誤交損友，對方給予許多錯誤的資訊，造成金錢損失。某些金牛座則是會接到一些紅白帖，須償還一些人情債。

健康運方面，水星本週持續停留在健康宮位，依然要注意保暖與防疫，著涼感冒以及染上疫病的機率依然很高。天王星落在命宮，即將被月蝕影響，注意免疫系統與腺體方面的慢性疾病病徵突襲式爆發。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星與命宮的火星有良好連結，只要願意主動向對方表白，很快就會獲得突破性的進展，與喜歡的人順利交往。感情穩定的雙子座，與戀愛對象有許多話題交流不完，每天都通訊到深夜。

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，工作會有大幅度調動，可能會轉調到新的單位服務。或是被更好的企業挖角，在此時跳槽。某些雙子座則是會辭掉目前的工作，休息一陣子，調養身體。

本週須注意的部分

健康運方面，火星即將在命宮退行，身上的痼疾又會復發，讓你感到痛苦難耐。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，也容易罹患急性疾病，甚至需要動手術治療。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在戀愛宮位的水星影響，飛到海外為了看偶像的演唱會，不惜傾家蕩產，把所有的積蓄都花在各種週邊商品上，生活費用拮据。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，會對某個對象一見鍾情，或是與曖昧對象關係明朗化。喜歡小動物的巨蟹座，可能會被不請自來的毛小孩收編，升格成為鏟屎官。日蝕期間，可許下與戀愛、小孩、寵物相關的願望，會獲得好運。

遠行運方面，木星退行回在遠行宮位，與海王星合相，會有到海外出差、旅遊的好機會，但由於木星、海王星受到火星影響，出遠門之事千萬不要告訴親朋好友，免得被委託買一堆東西，自己旅遊的時間都被浪費掉了。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星持續受到土星影響，發現某些事情的真相，感到社恐。某些巨蟹座則是與人發生官非或財務糾紛，有許多法律與財務類的功課要做。

健康運方面，土星持續在疾厄宮位行進，覺得身體狀況越來越糟，許多慢性疾病的徵兆已經浮現，會尋求許多方式調養身體，但花了許多錢，看了很多醫生，都未見改善。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，與金星合相，家宅方面的問題會獲得突破性的發展，討厭的鄰居終於搬家，離開你的生活。某些獅子座的家庭會有新的成員加入。日蝕期間，可許下與家宅、家庭、家人有關的願望，可獲得庇佑。

金錢運方面，木星退行回財務宮位，刷卡購買高價的商品，會因為紅利回饋，獲得大筆折扣。有投資習慣的獅子座，投資標的指數回穩，長線可期，回歸正常值再出脫。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到水星影響，與上司或同事溝通不良，事務進行很不順。某些獅子座在通勤、出差時，會遇到不可抗力的交通突發事故，耽誤到你上班、參加重要會議的時間。

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，與另一半的情感狀態受到太多外在因素干擾，也因此造成雙方常常爭執。某些獅子座的伴侶身心狀況微恙，需要人照顧，使你工作與婚姻兩頭燒。

處女座：

整體運勢

旅遊運方面，日蝕發生在旅遊宮位，與金星合相，會規劃好一個旅遊行程，並順利買到便宜的票券，訂到高級的旅店。日蝕發生期間，可許下與旅遊、遠行有關的願望，會獲得良好的能量庇佑，旅途愉快。

感情運方面，木星退行回感情宮位，與海王星呈現合相狀態，與喜歡的對象已有進入婚姻關係的打算，目前正在籌劃婚禮，或是選個良辰吉日去登記。某些處女座則是與目前的對象以結婚為前提在交往。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的木星與海王星影響，上司或同事在職場出包，拖累整個團隊，你還得負責收拾殘局。某些處女座需代理主管職務，但下屬卻很難管理。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到冥王星影響，會不惜一切代價參加偶像的演唱會，就算黃牛票價飆到天價，也願意當冤大頭購買。某些處女座則是會花錢在小孩或寵物身上，但孩子不太喜歡你買的東西。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，並與金星合相，會開始有些額外的收益來源，可能是多兼一份副業，或是有固定的被動性收益。日蝕發生期間，可許下有關金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星退行回工作宮位，如果想轉職，或是尋求新工作，亦或是想再兼一份副業的天秤座，會找到工作輕鬆、待遇比較好、職場環境也比較友善愉快的單位。工作穩定的天秤座，會需要暫時代理主管職務。

本週須注意的部分

感情運方面，木星退離感情宮位，同時在戀愛宮位的土星受到在疾厄宮位的天王星影響，關係想穩定下來的對象，原來有許多不好的習慣，使你會思考是否要繼續這段情感。某些天秤座與另一半的親密關係不協調，造成某方肉體出軌。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在工作宮位的木星、海王星影響，會外派到生活機能較差的地方長駐，即便薪水再高，也會覺得沒有意義。某些天秤座則是想出國旅行，卻因為工作忙碌的問題，怎麼都喬不攏。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在命宮，與金星合相，職業生涯會有重大的轉變，在此時轉換到更具挑戰性與發展潛力的產業發展。某些天蠍座則是毅然決然辭去現在的工作，想休息一陣子，再規劃未來的生活。

本週須注意的部分

感情運方面，木星退行回戀愛宮位，與海王星合相，受到火星的影響，與曖昧對象已經有十分親密的關係了，但身份卻始終未被對方承認，甚至在此時意外懷孕，但這個小孩不是你與對方預期之內盼望的小生命。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到木星與海王星影響，為了追星或是治療寵物的疾病，已經傾家蕩產，甚至負債，生活費都受到影響。有投資習慣的天蠍座，因為大環境的拖累，放在投資市場的資金幾乎都被套牢，現在難以抽身。

健康運方面，日蝕發生在命宮，注意心血管方面的疾病，腸胃狀況也不太理想，當心吃壞肚子。女性則要注意婦科方面的問題。火星停留在疾厄宮位，容易發生血光之災，意外傷害頻頻，要小心人身安全，不要涉足危險的地方。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，木星退行回家宅宮位，與海王星呈現合相狀態，會徹底把居家環境堆砌的廢物都清理掉，家中環境變得格外清爽。某些射手座會在此時購買到理想的新居，並很順利地搬進新家。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，同時在伴侶宮位的火星受到木星與海王星影響，暗戀的人做了一件讓你心中感到有疙瘩的事情，美好的形象破滅。某些射手座與情感對象，雙方的家人有些不愉快的事件，也造成兩人之間的不愉快。

旅遊運方面，在旅遊宮位的土星受到工作宮位的天王星影響，想好好放鬆去外地旅行，卻因為工作上有突發事件，無法請休假，甚至必須把預定的行程、票券全取消。某些射手座則是因為工作需求，出差到很偏僻的地方考察。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到水星影響，被強迫買些很廢的產品，不想買還受到咒罵，感到很不愉快。某些射手座與人發生金錢糾紛，需要使用一些手段，才能拿回你應有的資金。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會認識新的人脈，或加入新的團體。某些摩羯座則是會封鎖掉一些酒肉朋友，甚至會有朋友離世。日蝕期間，請許下人際關係相關的願望，會獲得良好能量幫助。

工作運方面，水星本週尚停留在志業宮位，相位良好，工作效率佳，許多事情都可朝向自己所設定的時間完成。某些摩羯座業務量增加，但都可在短期內完成，並很快收到報酬。

本週須注意的部分

旅遊運方面，木星退行回旅遊宮位，與海王星合相，受到火星影響。想出遠門旅遊，卻因為工作過於忙碌，沒時間計畫行程。某些摩羯座則是經常需要到外地出差，差旅待遇雖然頗佳，卻十分勞累。

健康運方面，在健康宮位的火星即將退行，工作過度忙碌，有過勞症的傾向。某些痼疾會在此時復發。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害與急性疾病的機率較高。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，與金星合相，職務上會有大幅調整，可能晉升為主管職，或是被大型公司挖角。某些水瓶座會辭掉工作，暫時休息一陣子。日蝕發生期間，可許下與工作、成就、事業有關的願望，可心想事成。

金錢運方面，木星退行回金錢宮位，與海王星合相。收入有大幅增加的趨勢，此時會再度調整薪資，或是進入待遇較佳的公司工作。某些水瓶座則是因為有許多東西要更換，開銷變多。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星即將退行，受到木星與海王星影響，戀愛對象在經濟方面需要你資助，開銷變重。有小孩或養寵物的水瓶座，孩子的各種花費變貴，稍不注意，生活費用就超支。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與即將要發生的月蝕產生合相，會因為工作突然調動，而需要搬家，某些水瓶座則要注意家人的身體與心理狀況，有家庭成員會在這段時間離家，甚至離世。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，會訂下一個遠行計畫，把交通票券、行程都訂下來。某些雙魚座會被外派到異地工作，或是會前往到異國唸書。日蝕發生期間，可許下與遠行、進修、旅行相關的願望，會獲得良好能量的幫助。

工作運方面，木星退行回命宮，與海王星合相，工作上的表現成為人們的焦點，這段時間會覺得生活很忙碌，但這些事情並不會讓你白忙一場，而是會累積許多的教訓與經驗，使你變得更加幹練與聰明。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星與木星影響，家宅有些麻煩的問題要處理，使你感覺心煩。某些雙魚座會與家人吵架，甚至離家出走或冷戰，表達強烈抗議。

感情運方面，木星退行回命宮與海王星呈現合相，不自覺散發出曖昧的氣息，造成他人誤會，招來許多爛桃花。在傳播宮位的天王星相位亦不良，切勿上交友網站亂槍打鳥，尋求情感對象，會遇到居心不良的騙子。

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