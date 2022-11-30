每日星座運勢／雙魚虛心聽教導博人氣 態度決定一切

2022-11-30

牡羊座

短評：舉棋不定會讓你錯失良機。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易觸景生情，想戀愛的慾望強烈；戀愛中人易有孤獨感，渴望戀人的關心。

【事業運★★☆☆☆】

做事比較拖拉，原本今天就能完成的工作，會想拖到第二天。

【財富運★★★☆☆】

小心引來小人挖牆角、嚼舌根，你的財路會有影響。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙子座

短評：收穫豐厚。

【整體運★★★★★】

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

【愛情運★★★★☆】

今日桃花圍繞左右，選擇機會頗多，談情說愛的機率高，要好好把握。

【事業運★★★★★】

情緒高昂，活力四射的一天，適合展現才華，易有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：心神安靜，不被外物所打擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

【財富運★★★☆☆】

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

獅子座

短評：多聆聽他人的聲音。

【整體運★★★☆☆】

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

【愛情運★★★★☆】

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

【事業運★★★☆☆】

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

【財富運★★★☆☆】

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

處女座

短評：管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

【事業運★★★☆☆】

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

【財富運★★★☆☆】

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 象牙白

開運方位：正西方向

射手座

短評：快樂伴隨你左右。

【整體運★★★★☆】

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

【愛情運★★★★☆】

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有遇到，就主動創造吧！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，在職場上能夠開心工作，還有機會在吃喝玩樂中獲得有利資訊。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都是要花錢，花在自己身上豈不是更好！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 琉璃銀

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：太過固執讓同事不滿。

【整體運★☆☆☆☆】

情人間易因小問題而引發摩擦，單身者能在一些慶典類活動中找到相談甚歡的異性；工作容易因固執而犯錯，愛根據喜好來做事，表現謙虛方能減小阻力；情緒有些低落，古典民族音樂特別適合此日的你。

【愛情運★★☆☆☆】

很心疼另一半，很多事情都攬到自己身上，雖然能取悅對方，卻委屈了自己！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不順，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！否則做錯決定，日後就很麻煩囉！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣一團混亂，保守者殺傷力較小，貪心者易有大筆錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

【整體運★★★★☆】

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。

【事業運★★★☆☆】

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：態度決定一切。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

【財富運★★★★☆】

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 苔蘚綠

開運方位：東北方向

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