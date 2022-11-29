每日星座運勢／金牛多注意投資行情 有望為幸運日

2022-11-29

牡羊座

短評：比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

【整體運★★★☆☆】

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

【財富運★★★☆☆】

在投資上不宜太過冒險。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：積極的態度是你好運的原動力。

【整體運★★★★★】

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！

【財富運★★★★★】

哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白

開運方位：西北方向

雙子座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：事業、愛情都順利的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

【事業運★★★☆☆】

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

【財富運★★☆☆☆】

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：西北方向

獅子座

短評：戀情可望明朗化，化解誤會。

【整體運★★☆☆☆】

今天的愛情溫度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶館是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習品質影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

【愛情運★★★☆☆】

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★★☆☆☆】

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

不利投機，因為易患得患失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：不畏懼失去，才易有所得。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★☆☆】

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

天秤座

短評：別讓自己活得太累。

【整體運★★★☆☆】

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

【愛情運★★★★☆】

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★★☆☆】

胡亂投資會大吐血，賠老本。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

【財富運★☆☆☆☆】

易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

射手座

短評：你的視聽會受外界因素干擾。

【整體運★★☆☆☆】

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才能更好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

【愛情運★★☆☆☆】

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：能量的累積要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

【愛情運★★★★☆】

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

【財富運★★★★☆】

有機會從異性手中獲得周轉金。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。

【整體運★★★★☆】

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 玉米黃

開運方位：東北方向

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