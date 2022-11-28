每日星座運勢／水瓶不宜提加薪要求 理財宜採保守
2022-11-28
牡羊座
短評：人際關係上避免加入八卦消息的行列。
【整體運★★☆☆☆】
不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。
【愛情運★★☆☆☆】
與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。
【事業運★★★☆☆】
今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！
【財富運★★☆☆☆】
從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00am 辣椒紅
開運方位：正北方向
金牛座
短評：易心想事成的一天。
【整體運★★★★☆】
適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。
【愛情運★★★★☆】
今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。
【事業運★★★★☆】
事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！
【財富運★★★☆☆】
不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 竹葉青
開運方位：正東方向
雙子座
短評：處事應多一點耐心。
【整體運★★☆☆☆】
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。
【財富運★★★☆☆】
財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00pm 墨玉綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：運勢平順，默默付出必有回報。
【整體運★★★☆☆】
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。
【事業運★★★☆☆】
任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。
【財富運★★★★☆】
財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00pm 湖水綠
開運方位：西北方向
獅子座
短評：心情愉快，做起事來幹勁十足。
【整體運★★★★☆】
今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。
【愛情運★★☆☆☆】
容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。
【財富運★★★☆☆】
想投資？應多聽聽親友意見。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 臘梅白
開運方位：東南方向
處女座
短評：運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。
【整體運★★★☆☆】
財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心！
【愛情運★★★★☆】
伴侶間易感受到濃情蜜意，內心滿足而溫暖；單身者人緣良好，可望戀愛。
【事業運★★★☆☆】
工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。
【財富運★★☆☆☆】
今日付出呈現由多到少的走勢，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00am 蘋果綠
開運方位：正北方向
天秤座
短評：細節決定成敗。
【整體運★★☆☆☆】
今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情濃烈，希望被關心，獲得伴侶的陪伴，但是，與伴侶的默契實在不佳，還需明示。
【事業運★★★☆☆】
運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。
【財富運★★☆☆☆】
財運多變，賺錢費力，易守不易攻。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：相信有競爭的生活會更美妙。
【整體運★★★★☆】
感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，有望擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓之下，身體也輕鬆許多。
【愛情運★★★☆☆】
會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。
【事業運★★★★★】
今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找他們就對囉！
【財富運★★★☆☆】
出門在外應保管好財物。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 玉髓紅
開運方位：西北方向
射手座
短評：愛情來了就順水推舟。
【整體運★★★☆☆】
今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，好好把握投資機會。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00am 芥末黃
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。
【整體運★★★☆☆】
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
【愛情運★★☆☆☆】
心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！
【事業運★★★★☆】
頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00pm 夕陽橙
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
【整體運★★★★★】
今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
【愛情運★★★★★】
甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-7:00am 臘梅白
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：遷就也是一種罪過。
【整體運★☆☆☆☆】
如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。
【愛情運★☆☆☆☆】
伴侶之間相處時間一多就易起爭執，宜聚少離多；單身者不宜談論感情話題，易感傷、負面思考。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00pm 薔薇粉
開運方位：東北方向
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