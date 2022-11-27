每日星座運勢／天秤要注意控制花費 今天桃花旺盛

2022-11-27

牡羊座

短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

【事業運★★★★☆】

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

【財富運★★★☆☆】

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：開心愉快的一天，交友機會多。

【整體運★★★★☆】

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

【事業運★★★★☆】

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

【財富運★★★★☆】

有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

【整體運★★★★☆】

今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。

【愛情運★★★☆☆】

約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。

【事業運★★★☆☆】

顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。

【財富運★★★★★】

有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：做事缺少計劃性，收效甚微。

【整體運★★★☆☆】

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

【事業運★★★☆☆】

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

【財富運★★★☆☆】

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

【愛情運★★★★☆】

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

【事業運★★★☆☆】

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

【財富運★★★☆☆】

有不錯收入，適合藏私房錢！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

【愛情運★★★★☆】

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

【財富運★★☆☆☆】

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：運勢強盛，好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

【愛情運★★★★☆】

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

【財富運★★★★☆】

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

射手座

短評：人緣頗旺的一天。

【整體運★★★★☆】

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：在壓力中成長。

【整體運★★★☆☆】

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

【事業運★★★☆☆】

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

【財富運★★☆☆☆】

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：財運全面升級中。

【整體運★★★★★】

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

【事業運★★★★☆】

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

【財富運★★★★★】

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：晚上會有意料之外的事情發生。

【整體運★★★☆☆】

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

【財富運★★★☆☆】

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 湖水綠

開運方位：東北方向

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