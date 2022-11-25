每日星座運勢／天蠍檢討先前的疏失 提升工作效率

2022-11-25

牡羊座

短評：家是你的避風港灣。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

【愛情運★★★★★】

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

【財富運★☆☆☆☆】

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：心情明朗，好運隨身。

【整體運★★★★☆】

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙子座

短評：工作順利，異性助力強。

【整體運★★★☆☆】

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

【愛情運★★★★☆】

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

【事業運★★★☆☆】

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：走自己的路，其他的就讓別人去說吧！

【整體運★★★☆☆】

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦！

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症頗多，但若能保持平和的心境，再多的難題也都能解決。

【財富運★★★★☆】

特別容易得到長輩的支援和協助，尤其是女性，還會額外得到異性的協助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 竹葉青

開運方位：東南方向

獅子座

短評：自卑感其實來源於自我的放任。

【整體運★★☆☆☆】

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

【財富運★★☆☆☆】

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

【整體運★☆☆☆☆】

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★☆☆☆】

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

天秤座

短評：工作上要多聽取眾人的意見。

【整體運★★☆☆☆】

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

【愛情運★★☆☆☆】

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

【財富運★★★☆☆】

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 白鋼銀

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：精神抖擻，很有進步的動力。

【整體運★★★★★】

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

【事業運★★★★★】

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

【財富運★★★★☆】

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：事業運極佳。

【整體運★★★★☆】

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★★★】

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

【財富運★★★☆☆】

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 冷泉藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：用心做事才能有收穫。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

【事業運★★★☆☆】

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：工作並不輕鬆，精神壓力較大。

【整體運★★★☆☆】

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

【事業運★★★☆☆】

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

【財富運★★★☆☆】

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

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