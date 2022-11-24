每日星座運勢／巨蟹勿因感情而分心 凡事親力親為
2022-11-24
牡羊座
短評：易受干擾的一天。
【整體運★★☆☆☆】
即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者想戀愛卻又有些擔憂、猶豫，如此一來愛情的青鳥飛來了又會飛走，讓你錯過良緣。
【事業運★★☆☆☆】
工作任務繁重，壓力大，處理事情時過於敏感。適當調節情緒，放鬆心情，注意身體狀況。
【財富運★★★☆☆】
有機會獲得額外收入，不過也需要辛苦付出，比如做兼職。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰
開運方位：東北方向
金牛座
短評：今天容易與人起爭執。
【整體運★☆☆☆☆】
單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！
【事業運★★☆☆☆】
工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。
【財富運★☆☆☆☆】
容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑
開運方位：正東方向
雙子座
短評：冷靜處事，切勿感情用事。
【整體運★★☆☆☆】
情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。
【愛情運★☆☆☆☆】
與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。
【事業運★★★☆☆】
會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。
【財富運★★★☆☆】
投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00am 橄欖綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：與伴侶結合能讓精神愉悅。
【整體運★★★★★】
今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。
【愛情運★★★★★】
豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。
【事業運★★★☆☆】
應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。
【財富運★★★★★】
賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00am 嫩芽綠
開運方位：西南方向
獅子座
短評：心想事成，正能量更能展現魅力。
【整體運★★★★☆】
今天十分適合出席交際場合，有機會遇到聊得來的對象，在機智言談交流中，發展出微妙的情愫。工作運還不錯，只要你放下面子問題，主動提出需求，同事們都很願意與你討論及配合。財運不太好，少逛購物網站，能減少一些損失。
【愛情運★★★★☆】
已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，自己積極一點，就能得到同事間接的協助。
【財富運★★★☆☆】
進財狀況不穩定，又有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕
開運方位：西北方向
處女座
短評：用心尋找，就會發現很多機會。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。
【事業運★★★★☆】
工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，
【財富運★★★☆☆】
今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 象牙白
開運方位：西北方向
天秤座
短評：內心充實，心情也就愉快了。
【整體運★★★★☆】
今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。
【事業運★★★★☆】
團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣。保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。
【財富運★★★☆☆】
有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-9:00am 苔蘚綠
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：優勝劣汰是自然之理。
【整體運★★☆☆☆】
今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。
【愛情運★★★☆☆】
單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。
【事業運★★☆☆☆】
準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。
【財富運★★☆☆☆】
財運弱，所以呢，不要負債就對了。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 竹葉青
開運方位：正西方向
射手座
短評：工作用心，方能大獲全勝。
【整體運★★★☆☆】
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！
【事業運★★★★☆】
運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！
【財富運★★☆☆☆】
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00pm 蘑菇灰
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。
【整體運★★★☆☆】
夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。
【愛情運★★★☆☆】
一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！
【事業運★★★☆☆】
運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。
【財富運★★☆☆☆】
不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：思考讓你更加理智。
【整體運★★★☆☆】
遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！
【事業運★★★☆☆】
顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。
【財富運★★★☆☆】
遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-7:00am 象牙白
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：多關心家人。
【整體運★★★☆☆】
已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。
【愛情運★★★★☆】
愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。
【事業運★★★☆☆】
不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。
【財富運★★☆☆☆】
外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：西南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言