每日星座運勢／巨蟹勿因感情而分心 凡事親力親為

2022-11-24

牡羊座

短評：易受干擾的一天。

【整體運★★☆☆☆】

即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛卻又有些擔憂、猶豫，如此一來愛情的青鳥飛來了又會飛走，讓你錯過良緣。

【事業運★★☆☆☆】

工作任務繁重，壓力大，處理事情時過於敏感。適當調節情緒，放鬆心情，注意身體狀況。

【財富運★★★☆☆】

有機會獲得額外收入，不過也需要辛苦付出，比如做兼職。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：今天容易與人起爭執。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

【事業運★★☆☆☆】

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

【財富運★☆☆☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙子座

短評：冷靜處事，切勿感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

【財富運★★★☆☆】

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 橄欖綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：與伴侶結合能讓精神愉悅。

【整體運★★★★★】

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

【事業運★★★☆☆】

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★★★】

賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：心想事成，正能量更能展現魅力。

【整體運★★★★☆】

今天十分適合出席交際場合，有機會遇到聊得來的對象，在機智言談交流中，發展出微妙的情愫。工作運還不錯，只要你放下面子問題，主動提出需求，同事們都很願意與你討論及配合。財運不太好，少逛購物網站，能減少一些損失。

【愛情運★★★★☆】

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，自己積極一點，就能得到同事間接的協助。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，又有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

處女座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：內心充實，心情也就愉快了。

【整體運★★★★☆】

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

【事業運★★★★☆】

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣。保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。

【財富運★★★☆☆】

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 苔蘚綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：優勝劣汰是自然之理。

【整體運★★☆☆☆】

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

【事業運★★☆☆☆】

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

射手座

短評：工作用心，方能大獲全勝。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

【整體運★★★☆☆】

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

【愛情運★★★☆☆】

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

【財富運★★☆☆☆】

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：思考讓你更加理智。

【整體運★★★☆☆】

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

【事業運★★★☆☆】

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

【財富運★★★☆☆】

遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 象牙白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：多關心家人。

【整體運★★★☆☆】

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

【愛情運★★★★☆】

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

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