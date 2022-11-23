每日星座運勢／射手適合推行新計劃 擴展新的業務

2022-11-23

牡羊座

短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

【愛情運★★★★☆】

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

【事業運★★★☆☆】

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

【財富運★★☆☆☆】

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 古銅青

開運方位：正東方向

金牛座

短評：被溫暖的感覺所包圍。

【整體運★★★★☆】

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★☆☆】

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：揚長避短，拓展人脈。

【整體運★★☆☆☆】

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★☆☆☆☆】

少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

【財富運★★★☆☆】

斤斤計較、交涉應酬中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 桐花白

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：運勢走低，做事需要謹慎小心。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者易感孤獨寂寞，戀愛運不佳，不妨找朋友聊聊心事；有伴侶者易有感情困擾，宜冷靜。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘋果綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：妥善處理好人際關係，別太自我。

【整體運★★★★☆】

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

【事業運★★★★☆】

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

【財富運★★★★☆】

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：正北方向

處女座

短評：健康狀態欠佳。

【整體運★★★☆☆】

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

【愛情運★★★☆☆】

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

【事業運★★☆☆☆】

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

【財富運★★★★☆】

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：不驕不躁，心態平和最重要。

【整體運★★★☆☆】

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★★☆☆】

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

【財富運★★★★☆】

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：工作有點心不在焉。

【整體運★★☆☆☆】

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

【財富運★★★☆☆】

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

射手座

短評：運勢旺盛，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

充滿新鮮感與刺激感的一天，魅力四射，易引來不少桃花靠近，讓你很有優越感。

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。

【財富運★★★★☆】

精打細算的一面突顯，思維亦顯得相當活躍，理財得當，投資易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：今天你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★☆☆☆】

工作上宜憑實力取勝，若放任惰性或是靠拍馬屁，恐會落人話柄。

【財富運★★★☆☆】

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

【整體運★★☆☆☆】

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

【愛情運★★☆☆☆】

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

【事業運★★★★☆】

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：幸運降臨，事事順心如意。

【整體運★★★★☆】

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

【愛情運★★★★☆】

適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

【事業運★★★★☆】

工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易有驚喜！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

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