每日星座運勢／牡羊千萬別聽信謠言 弄清事實真相

2022-11-22

牡羊座

短評：千萬別聽信謠言。

【整體運★☆☆☆☆】

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其是在說話方面，以免惹來口舌是非。

【財富運★☆☆☆☆】

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：埋怨他人前，請先正視自己。

【整體運★★★☆☆】

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？不過就是小事，想想讓彼此開心甜蜜的事情吧！

【事業運★★★☆☆】

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神的眷顧。

【財富運★★★☆☆】

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：幫助別人也是壯大自己。

【整體運★★★★☆】

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機才行。

【愛情運★★★☆☆】

一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感。

【財富運★★★★☆】

善用快速果斷的智慧、靈感得財。賭運還不錯，可以嘗試短期、需要分析的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：心態不穩，較衝動，要注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

【財富運★★☆☆☆】

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

獅子座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：正南方向

處女座

短評：有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：利用假期好好休息。

【整體運★★☆☆☆】

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！

【事業運★★☆☆☆】

叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。

【財富運★★☆☆☆】

遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

射手座

短評：有利運用口才。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

【愛情運★★★★☆】

今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。

【財富運★★★★☆】

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 可可棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：合理利用現有資源，以智取勝。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

【事業運★★★★☆】

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：愛情運迅速升高！

【整體運★★★★☆】

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，致使獲利大打折扣；工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人能彼此信任對方，視對方為今生今世的知音。如果有人想要破壞你們的感情，你們能毫不猶豫地站在一起。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上難免有些流言蜚語，聽聽就好，不要影響到自己的情緒唷！

【財富運★★☆☆☆】

謹防小人！錢財最好少外露，小心遭人算計，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：愛就愛得勇敢一些。

【整體運★★★★★】

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；投資上的預感較強，能在市場開始變化前，及時做出正確的對策；事業上過於急躁的表現，易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前有發生過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★☆☆】

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人不睦的情形，得多提醒自己哦！

【財富運★★★★☆】

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 桐花白

開運方位：正北方向

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