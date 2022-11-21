每日星座運勢／獅子要注意收斂脾氣 勿衝動的消費

2022-11-21

牡羊座

短評：神清氣爽，愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不穩固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極的態度隨著工作越有成效而不斷顯露。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯喔，容易得到異性朋友的助力，有機會開展一段親密關係。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，也很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

【財富運★★★★☆】

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日擬個賺錢計劃表！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 珊瑚橙

開運方位：正南方向

金牛座

短評：切忌少說多做。

【整體運★★☆☆☆】

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

【財富運★★☆☆☆】

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：逃避並非是解決問題的好辦法。

【整體運★★★☆☆】

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

【愛情運★★★☆☆】

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

【事業運★★★☆☆】

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：今天諸事順利，是個好日子。

【整體運★★★★☆】

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 湖水綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：要懂得珍惜眼前人。

【整體運★☆☆☆☆】

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

【事業運★☆☆☆☆】

工作忙碌，但勞而無功機率高。還是乖乖聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 芒果黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：財運特別突出，是個好日子。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 翡翠綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

【整體運★★★☆☆】

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

【財富運★★★☆☆】

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

射手座

短評：過分謙虛已不是優點。

【整體運★★☆☆☆】

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

【愛情運★★★☆☆】

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

【事業運★★☆☆☆】

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：思想活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

【財富運★★★☆☆】

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

【整體運★★☆☆☆】

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

【愛情運★☆☆☆☆】

易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

【財富運★★★☆☆】

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 桐花白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

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