每日星座運勢／處女多和長輩們交流 讓你大有收穫

2022-11-20

牡羊座

短評：小不忍則亂大謀。

【整體運★★★★☆】

耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！

【事業運★★★★☆】

心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！

【財富運★★★☆☆】

財運較為普通，通常收支出入不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：閱讀也是種享受。

【整體運★★★★☆】

愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。

【愛情運★★★★☆】

戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！

【事業運★★★★☆】

苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：對生活充滿自信，春風滿面的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

【事業運★★★★☆】

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

獅子座

短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。

【整體運★★★★☆】

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

【事業運★★★★☆】

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

【財富運★★★★☆】

幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 琉璃銀

開運方位：西南方向

處女座

短評：人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

【整體運★★★★★】

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

【愛情運★★★★☆】

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

【事業運★★★★★】

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

【財富運★★★★☆】

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

天秤座

短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

【事業運★★★☆☆】

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

【財富運★★★★☆】

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：己所不欲，勿施於人。

【整體運★★★☆☆】

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

【事業運★★☆☆☆】

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 和闐玉白

開運方位：正東方向

射手座

短評：為了愛，趕快出擊吧。

【整體運★★★★☆】

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

【事業運★★★☆☆】

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

【財富運★★☆☆☆】

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 深海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

【整體運★★★★☆】

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬的次數增加，為工作努力的同時，也別忽略了另一半的心情唷！

【事業運★★★★☆】

與人互動增多，想與人交流的慾望強烈，也讓你結識了不少朋友，對工作、生活很有利。

【財富運★★★☆☆】

想要聚財就得降低交際應酬、玩樂的頻率。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：異地求學的學生族情緒較反覆。

【整體運★★★★☆】

沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★★☆】

心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我，一些高難度的問題也不用害怕。

【財富運★★★★☆】

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化投資來降低風險，小賭怡情，不妨買張彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：東南方向

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