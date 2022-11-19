每日星座運勢／巨蟹赴邀約累積人脈 多與同事合作

2022-11-19

牡羊座

短評：保持平靜，安撫心靈。

【整體運★★★★★】

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

【財富運★★★★★】

正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

【整體運★★★☆☆】

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

【財富運★★★★☆】

穩中有漲，偏財運不斷。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 芥末黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

【整體運★★★☆☆】

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

【事業運★★★☆☆】

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

【財富運★★★☆☆】

用錢的地方多，要注意適當的控制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 翡翠綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

【愛情運★★★☆☆】

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

【事業運★★★☆☆】

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

【財富運★★☆☆☆】

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

獅子座

短評：雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

【整體運★★★★☆】

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

【事業運★★★☆☆】

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

【財富運★★★★☆】

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被小道消息甚至假消息所誤導而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 大理石灰

開運方位：東南方向

處女座

短評：善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

【整體運★★★☆☆】

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

【事業運★★★★☆】

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

【財富運★★★☆☆】

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

【整體運★★★★☆】

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

【財富運★★★☆☆】

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

【整體運★★★★☆】

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

【財富運★★★★☆】

用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：熱鬧的一天。

【整體運★★★☆☆】

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

【愛情運★★★★☆】

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

【事業運★★☆☆☆】

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。

【財富運★★★☆☆】

宜穩紮穩打的開發正財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 珠貝白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：快樂的一天，適合與人分享。

【整體運★★★★★】

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

【事業運★★★★☆】

應酬機會頗多，有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。

【財富運★★★★☆】

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：驚喜連連。

【整體運★★★☆☆】

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

【事業運★★☆☆☆】

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

【財富運★★★★☆】

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 臘梅白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

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