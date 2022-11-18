每日星座運勢／雙子易獲異性的幫助 如期完成任務

2022-11-18

牡羊座

短評：運勢起伏，多給自己打氣。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

【事業運★★☆☆☆】

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

【財富運★☆☆☆☆】

今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：會收到愛的神秘禮物。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

雙子座

短評：異性緣相當好的一天。

【整體運★★★★★】

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀對象發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的聽信消息，應結合專業本領才能保證投資的精準性。

【愛情運★★★★★】

今天的你特別容易吸引異性的目光，整個人看起來光芒四射，很有魅力。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症也總能順利解決，貴人多來自長官、上司。有難題時，找上司就對囉！此外，表現得宜易贏得好口碑。

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就不難獲得金援。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 玳瑁棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：愛情是兩個人的功課。

【整體運★☆☆☆☆】

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

【事業運★★☆☆☆】

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

【財富運★★☆☆☆】

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 碧空藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：腦到心到，四肢勤快。

【整體運★★★★☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高哦，要好好把握；過去用的那套理財方法，今天看來已經過時，不如嘗試新的方法，效果會更佳；工作熱情高漲，說到的事想急於做好，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

與異性朋友的關係頗為融洽，有戀愛機緣；單身者有暗戀對象，可大膽表達愛意。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，活力十足，專心於工作，必可完美達成任務。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實際收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：合理利用有利時機。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，就會互相馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

【事業運★★☆☆☆】

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：應避免和對手的硬拚。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

【愛情運★★☆☆☆】

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

【財富運★★☆☆☆】

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：過於強勢會讓人對你失去好感。

【整體運★★★☆☆】

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。

【事業運★★☆☆☆】

與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。

【財富運★★★★☆】

有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：頗為順心如意的一天。

【整體運★★★☆☆】

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

【事業運★★★☆☆】

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 朝霞紅

開運方位：正東方向

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