每日星座運勢／金牛單身者桃花不多 適當控制脾氣

2022-11-17

牡羊座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：適當控制脾氣。

【整體運★★★★★】

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者不易得到對方的關心，互動較少，易感失落；單身者桃花不多，想戀愛得加把勁。

【事業運★★★★★】

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你一定會有進步！

【財富運★★★★★】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：東北方向

雙子座

短評：腦力勞動繁重。

【整體運★★★☆☆】

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

【事業運★★☆☆☆】

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：再忙也要關注愛情。

【整體運★★★★☆】

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 桐花白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：易與人起爭執。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

【財富運★★★☆☆】

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 湖水綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：貴人運強，有機會獲得賞識。

【整體運★★★★☆】

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 水晶紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

【整體運★★★☆☆】

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

【愛情運★★★★☆】

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

【事業運★★★☆☆】

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

【財富運★★☆☆☆】

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：注意矛盾的一體兩面性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

求愛慾望強烈，有縱慾的傾向，流連於酒色之中，小心因此而身陷桃色陷阱中，

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★☆☆☆】

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：正南方向

射手座

短評：小心謹慎，以為上上之策。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

【愛情運★★☆☆☆】

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

【事業運★★★☆☆】

雖然工作上會遇到一些阻礙的人事，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：貪玩的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將悄然降臨！

【事業運★★★☆☆】

需要你處理的事情大多都比較繁瑣，因此工作時要特別細心，否則很容易因為某個小問題而影響全局。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，以免惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：學會尋找生活中的側重點。

【整體運★★☆☆☆】

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

【事業運★★☆☆☆】

推諉心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

【財富運★★★☆☆】

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：精神飽滿的一天，情緒很激昂。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

【財富運★★★★☆】

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 玉米黃

開運方位：正北方向

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