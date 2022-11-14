每日星座運勢／牡羊投資進帳勿張揚 愛情貴人運強

2022-11-14

牡羊座

短評：經歷了風雨的彩虹最美。

【整體運★★★★★】

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀；作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

【愛情運★★★★★】

愛情貴人運強，單身者有機會因朋友介紹而結識彼此心儀的對象；有伴侶者相處愉快。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天。財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

雙子座

短評：工作中宜大膽、有主見。

【整體運★★★★☆】

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 和闐玉白

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：小心與你走得過近的人。

【整體運★★☆☆☆】

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

【事業運★★★☆☆】

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

【財富運★☆☆☆☆】

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

獅子座

短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。

【整體運★★★☆☆】

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

【事業運★★★☆☆】

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 乳酪白

開運方位：正南方向

處女座

短評：微笑、大方會帶給你好運。

【整體運★★★★☆】

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

【事業運★★★☆☆】

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

【財富運★★★★★】

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

天秤座

短評：貪小便宜易得不償失。

【整體運★☆☆☆☆】

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，別庸人自擾。有利獨處，調適情緒和心態。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必讓自己冷靜，不然容易發飆喔！

【財富運★☆☆☆☆】

情緒低落，一旦發生損失則恐輸了銀子、賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：粗心大意的一面突顯，失誤較多。

【整體運★★★☆☆】

工作狀態不佳，容易分心，判斷力較弱，若不及早調整好心態，會讓你頻頻出錯。財運平順，收支平衡，可以添置一些傢俱，會讓你感覺滿足。愛情運佳，已婚者易得到另一半的支持與理解。

【愛情運★★★★☆】

單身者可望尋覓到適合的對象；有伴侶的人與伴侶恩愛甜蜜，令身邊的人都羨慕不已。

【事業運★★☆☆☆】

在事業中樂於開闢不同管道，但運勢並不如期望中好，過多事務會讓你壓力大增，致使要相當依賴外部支援才能收場。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，別太輕信他人。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 遠洋藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：收穫不小，但要有計劃和原則。

【整體運★★★★☆】

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

【愛情運★★★☆☆】

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

【財富運★★★★☆】

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：自娛自樂也很充實。

【整體運★★★☆☆】

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

【整體運★★☆☆☆】

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

【財富運★★☆☆☆】

對錢的敏銳度不高，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 櫻桃紅

開運方位：西北方向

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