每日星座運勢／天秤有利推行新計劃 易成矚目焦點

2022-11-13

牡羊座

短評：做事冷靜，讓困難變得不再可怕。

【整體運★★★★☆】

戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！

【事業運★★★★☆】

能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，先前的辛苦付出今日可望收穫甜美果實。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：積善可得福。

【整體運★★★★☆】

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

【愛情運★★★★☆】

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

【事業運★★★★☆】

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

【財富運★★★☆☆】

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：有利與人接觸互動，機會頗多。

【整體運★★★★☆】

有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。

【事業運★★★☆☆】

表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。

【財富運★★★★★】

易有錢財好運的日子，出門在外頗得朋友相助，有機會收到禮物或是親友請客。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：良好的信用有助於事業的發展。

【整體運★★★★☆】

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

【事業運★★★★☆】

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

【財富運★★★★☆】

有機會兼差，賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 桐花白

開運方位：正東方向

獅子座

短評：參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

【整體運★★★☆☆】

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝一杯飲料，有助於放鬆心情、增強自信。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

【事業運★★☆☆☆】

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

【財富運★★★☆☆】

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：別錯過來自異性的助力。

【整體運★★★☆☆】

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

【財富運★★☆☆☆】

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。

【整體運★★★★★】

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

【愛情運★★★★☆】

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：凡事進行得較為順利，是個好日子。

【整體運★★★☆☆】

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

【愛情運★★★★☆】

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

【財富運★★★☆☆】

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：收穫頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

【愛情運★★★☆☆】

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

【事業運★★★☆☆】

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

【財富運★★☆☆☆】

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：緬懷過去的時間。

【整體運★★★☆☆】

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

【事業運★★★☆☆】

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

【財富運★★★☆☆】

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：感情路上晦暗不明。

【整體運★★★☆☆】

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

【事業運★★★★☆】

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

【財富運★★★☆☆】

有中獎的機緣，不妨多參與。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：穩定的一天，精力充沛。

【整體運★★★☆☆】

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

【愛情運★★★☆☆】

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

【事業運★★★★☆】

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★☆☆☆】

人情的打點會讓你小有破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

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