每日星座運勢／獅子投資需等待時機 重點開源節流

2022-11-12

牡羊座

短評：平靜地感受生活。

【整體運★★★☆☆】

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

【事業運★★★☆☆】

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

【財富運★★★★☆】

適合替人管帳、理財，進財穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 雪花銀

開運方位：東北方向

金牛座

短評：一切都往好的方向發展。

【整體運★★★★☆】

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

【愛情運★★★★☆】

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

【事業運★★★★☆】

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

【財富運★★★★☆】

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

【整體運★★★★★】

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【愛情運★★★★☆】

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

【事業運★★★★★】

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★★☆】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：用腦過度，更顯疲倦。

【整體運★★★☆☆】

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到方向；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能好好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★★☆☆】

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

【財富運★★☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：很容易便得到滿足。

【整體運★★★☆☆】

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

【財富運★★★☆☆】

少出門、少社交，減少開支是重點。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

處女座

短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。

【整體運★★★☆☆】

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。

【事業運★★☆☆☆】

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

【財富運★★★☆☆】

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：愛情要多增加點溫度。

【整體運★★★★☆】

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

【愛情運★★★☆☆】

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

【事業運★★★★★】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

【財富運★★★★☆】

有一些意外之財，數目不是很大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：謙虛就能掌握更多的知識。

【整體運★★★☆☆】

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

【愛情運★★★☆☆】

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

【事業運★★★☆☆】

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

【財富運★★☆☆☆】

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：多包容，少計較。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

【財富運★★★☆☆】

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 硃砂紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：時間充裕，適合整理思緒的一天。

【整體運★★★★☆】

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

【愛情運★★★★☆】

伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！

【事業運★★★☆☆】

許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調整思緒，別讓繁雜事務影響了心情。

【財富運★★★★☆】

財運極佳，不用為金錢擔心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：總運走勢較平順。

【整體運★★★☆☆】

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★★☆】

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：親情溫暖著自己。

【整體運★★★☆☆】

不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。

【事業運★★★☆☆】

有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。

【財富運★★★★☆】

有中小獎的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

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