每日星座運勢／巨蟹工作不要硬碰硬 就能避免衝突

2022-11-11

牡羊座

短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：注意飲食營養的搭配！

【整體運★★★★☆】

感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！

【愛情運★★★★☆】

交友圈不斷擴大，單身者有機會結識不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

工作頗順，易產生偷懶心態，切勿渾水摸魚。放慢腳步、輕鬆一下無妨，工作還應認真對待。

【財富運★★★★☆】

創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一搏，易成功！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 艷棗紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：容易禁不住外界的誘惑。

【整體運★★☆☆☆】

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

【事業運★★☆☆☆】

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：情感豐富，桃花朵朵開。

【整體運★★★☆☆】

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不跟他硬碰硬，就能避免衝突。

【愛情運★★★★★】

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

【事業運★★★☆☆】

容易收到外界消息的干擾，處事有點搖擺不定。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，留不住錢。趕快趁著還有錢，把該繳清的帳單繳清了吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 翡翠綠

開運方位：西北方向

獅子座

短評：煩心事較多，差強人意的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。

【事業運★★☆☆☆】

說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。

【財富運★★☆☆☆】

窮神附身，投機者破大財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

【整體運★★★★☆】

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。

【財富運★★★☆☆】

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：做的和說的一樣好。

【整體運★★★☆☆】

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

【財富運★★★☆☆】

做好錢財規劃，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：工作還是在公司完成便好。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情難以保持冷靜，易被人牽著鼻子走，隨著別人的情緒起舞，被迷惑的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識過強，推諉卸責的心態重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

【財富運★★★☆☆】

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

射手座

短評：運勢走高，易有驚喜的一天。

【整體運★★★★★】

笑容燦爛，親和力強，單身者在熱鬧的場合易遇到有緣人，有機會展開一段特別的戀情。工作雖然忙碌，但很多疑難雜症都能獲得圓滿解決，很有成就感。財運佳，投資者資金周轉有困難，不妨向親友求援，易得到援助。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與養眼、有修養的異性結緣；有伴侶者有利製造浪漫，宜約會、看電影。

【事業運★★★★☆】

多站在上司和同事的立場考慮問題，會獲得可貴的好人緣，增強外部助力。

【財富運★★★★☆】

花點錢在交際應酬上，可以改善人際關係；此外，對未來的財運也會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：健康運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

【愛情運★☆☆☆☆】

情侶間少計較、多付出，可相安無事，得失心太重則易感失落；單身者忌拿愛情開玩笑。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

【財富運★★☆☆☆】

在花費上要小心，別超支了。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：心平氣和才能解決問題。

【整體運★★★★☆】

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中牽線。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西；財務評估特別精準。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正東方向

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