每日星座運勢／雙魚了解股票的行情 易獲不錯商機

2022-11-09

牡羊座

短評：鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

【整體運★★★★☆】

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯。多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

情緒很高昂，能夠妥善完成交付給你的重任。但疑心過重，常常去打探對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

【財富運★★☆☆☆】

理財上顯得漫不經心，因為不重視，即使有好的機會，也容易錯過。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 脆梅青

開運方位：正西方向

金牛座

短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

【整體運★★☆☆☆】

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

【事業運★★☆☆☆】

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

【財富運★★☆☆☆】

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 艷棗紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：好運在半路上，需要耐心等待。

【整體運★★★☆☆】

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

【事業運★★☆☆☆】

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

【財富運★★★★☆】

有額外的進財機會，要好好把握。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 碧空藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 薔薇粉

開運方位：西北方向

處女座

短評：可把生活、工作節奏調慢點。

【整體運★★★☆☆】

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

【財富運★★★☆☆】

要謹防因異性而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 水晶紫

開運方位：正北方向

天秤座

短評：危機感增加，感到有點不安。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

【事業運★★★☆☆】

自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

射手座

短評：未經證實勿輕信。

【整體運★★☆☆☆】

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

【事業運★★☆☆☆】

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：愛情需要用心經營。

【整體運★★★★☆】

工作中的計劃停滯，你有點迷惘慌亂，再堅持下去便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情哦；會有破財的危險，凡事多留意才能規避這些風險！

【愛情運★★★★☆】

單身者多參加戶外活動，易邂逅心儀者；有伴侶者多擁抱對方，彼此都會有浪漫的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，腦袋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的跡象。有閒錢則不妨拿出來做點人情，對往後的財務往來會有幫助！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：投資存在風險，應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★☆☆☆】

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 蘑菇灰

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：心靈的交流能讓彼此更加充實。

【整體運★★★★★】

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★★☆】

正緣要來臨的好日子。緣份很奇妙，好桃花最有可能在你即將轉彎或者放棄時遇到。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利。

【財富運★★★★☆】

多到股票或證券市場了解行情，易獲得不錯商機，應善加把握。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】