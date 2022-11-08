每日星座運勢／水瓶投資時切忌投機 關係勿複雜化

2022-11-08

牡羊座

短評：先前的付出，易在今天獲得回報。

【整體運★★★★☆】

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得實質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資目標可適時出手，行動就會讓你迎來高報酬。多上網了解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★★★】

事業運特別旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的話，不妨趁此良機去做。

【財富運★★★★☆】

適合理財的一天。今日對於數字金錢的敏銳度較強，藉機把財務做個全盤檢討規劃，日後將會產生正面的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：適當地做做運動。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

【事業運★★★☆☆】

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

【財富運★★☆☆☆】

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

雙子座

短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

【整體運★★★★☆】

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

【財富運★★★☆☆】

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 香檳金

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：放鬆些，運勢會更強。

【整體運★★★☆☆】

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

【愛情運★★☆☆☆】

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

【事業運★★★☆☆】

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

【財富運★★★☆☆】

在投資前要審慎評估利弊。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 大理石灰

開運方位：東南方向

獅子座

短評：感覺壓力很大。

【整體運★★☆☆☆】

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找得回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

【愛情運★★☆☆☆】

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

【事業運★☆☆☆☆】

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

【財富運★★★☆☆】

求財宜以智取，略為勞心！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

處女座

短評：遇事不慌不忙，靜觀其變。

【整體運★☆☆☆☆】

投資會小有風險，不如先停一下腳步，讓自己再多掌握市場行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作進行得更加艱難，應適時放鬆，另尋突破切入點。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！特別要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

【事業運★☆☆☆☆】

工作進展不順，易感壓力，感覺不被同事、上司認同。負面情緒太多，難有工作績效。

【財富運★★☆☆☆】

理財態度消極，賺錢不夠努力！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：工作熱情高漲，樂在其中。

【整體運★★★★★】

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人，可以感受到被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個挑戰自我膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

短評：寬容更能顯示出你的魅力。

【整體運★★☆☆☆】

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

【事業運★★☆☆☆】

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

【財富運★★★☆☆】

財運搖擺不定，顯得得而復失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 珠貝白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：失去的不見得就是最好的。

【整體運★★★☆☆】

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

【愛情運★★☆☆☆】

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

【事業運★★★☆☆】

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

【財富運★★★☆☆】

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 脆梅青

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：別將關係複雜化！

【整體運★★★★☆】

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

【愛情運★★★☆☆】

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

【事業運★★★★☆】

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

【財富運★★★★☆】

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：今天容易出現尷尬的場面。

【整體運★★★☆☆】

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

【愛情運★★★☆☆】

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

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