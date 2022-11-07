每日星座運勢／摩羯單身者適合約會 要打扮得漂亮

2022-11-07

牡羊座

短評：不小心說錯話，易惹來糾紛。

【整體運★★★☆☆】

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：對待愛情還需主動一點。

【整體運★★★☆☆】

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

【事業運★★★★☆】

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 艷棗紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：處理好人際關係是今天的重點。

【整體運★★☆☆☆】

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢微跌，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式與方法。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不是很理想，工作熱情情有所退減，事業上的表現很平淡。

【財富運★★★☆☆】

開源能力不強，操勞奔波中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：心態好，自然覺得事事如人意。

【整體運★★★★☆】

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者難有機會結識異性朋友，可請親友幫忙介紹；有伴侶者感情生活多波折，易爭吵。

【事業運★★★★★】

事業運勢正旺，靈感豐富，點子多多，可憑著豐富的創意建立工作上的成就感。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 脆梅青

開運方位：西南方向

獅子座

短評：追求效率，不畏挑戰。

【整體運★★★☆☆】

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，購物易有好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

處女座

短評：愛情百分百。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

【愛情運★★★★★】

恩怨化解日。先前曾有過不愉快的人，趁著今日好好的溝通吧！

【事業運★★★★☆】

是證明實力的好時機。別人覺得有困難的事情，不妨接過來做，你會很有收穫！

【財富運★★★☆☆】

做好財務規劃，花錢別太隨意。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：成功重在溝通。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白

開運方位：正東方向

射手座

短評：把握機會展現自我。

【整體運★★☆☆☆】

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

【財富運★★☆☆☆】

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：充滿幹勁，積極上進。

【整體運★★★★★】

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

【愛情運★★★★☆】

今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：授人以魚，不如授人以漁。

【整體運★★★★☆】

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★☆☆】

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 象牙白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：多注意休息。

【整體運★★★☆☆】

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

【愛情運★★☆☆☆】

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

【事業運★★★☆☆】

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

【財富運★★★★☆】

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【超多人算】你和他為何沒進展？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】