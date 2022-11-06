每日星座運勢／射手易獲得朋友幫忙 求職者機會多
2022-11-06
牡羊座
短評：愛情甜美的日子，心情舒暢。
【整體運★★★★★】
單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！
【愛情運★★★★★】
熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的回饋。
【事業運★★★☆☆】
與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。
【財富運★★★★☆】
今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00am 蘋果綠
開運方位：正南方向
金牛座
短評：顯得迷糊又健忘的一天。
【整體運★★★☆☆】
沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。
【事業運★★☆☆☆】
遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。
【財富運★★★★☆】
大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00am 乳酪白
開運方位：西南方向
雙子座
短評：小心因感性多情帶來的困擾。
【整體運★★★☆☆】
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
【愛情運★★★★☆】
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
【事業運★★★☆☆】
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
【財富運★★☆☆☆】
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。
【整體運★★★☆☆】
舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。
【愛情運★★★★☆】
只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！
【事業運★★★☆☆】
做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。
【財富運★★☆☆☆】
為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 鈦晶金
開運方位：正西方向
獅子座
短評：尊重他人也是尊重自己。
【整體運★★★☆☆】
當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。
【愛情運★☆☆☆☆】
夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。
【事業運★★★★☆】
外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。
【財富運★★★☆☆】
較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-3:00pm 水晶紫
開運方位：東南方向
處女座
短評：向他人表示愛心的好時候。
【整體運★★★★☆】
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。
【事業運★★★★☆】
快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。
【財富運★★★☆☆】
錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 夕陽橙
開運方位：西北方向
天秤座
短評：清楚了解自己想要的後再付諸行動。
【整體運★★★☆☆】
兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們了解你的近況，使他們減少對你的牽掛。
【愛情運★★☆☆☆】
別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。
【事業運★★★☆☆】
做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！
【財富運★★★☆☆】
小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 橄欖綠
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：知足常樂、感恩常樂。
【整體運★★★☆☆】
給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。
【愛情運★★☆☆☆】
熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！
【事業運★★☆☆☆】
有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。
【財富運★★★☆☆】
有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 苔蘚綠
開運方位：正南方向
射手座
短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。
【整體運★★★★☆】
感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。
【愛情運★★★★☆】
有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。
【財富運★★★☆☆】
金子花在刀口上，不死守，不浪費。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 咖啡棕
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：前方困難不是很大。
【整體運★★★★☆】
今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。
【愛情運★★★★★】
這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！
【事業運★★★☆☆】
顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！
【財富運★★★★☆】
偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 玫瑰紅
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：人脈的暢通能帶給你好運氣。
【整體運★★★★☆】
多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步了解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場訊息，對投資理財很有幫助。
【愛情運★★★★☆】
已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。
【事業運★★★★☆】
適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。
【財富運★★★☆☆】
對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-1:00pm 淺海藍
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：心情平靜，享受平淡中的快樂。
【整體運★★★☆☆】
錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！
【愛情運★★★☆☆】
另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。
【事業運★★★☆☆】
樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。
【財富運★★★☆☆】
會有一些小財小利，積少成多。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：4:00-6:00am 香吉士黃
開運方位：東南方向
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