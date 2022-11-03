每日星座運勢／牡羊工作要多聽意見 注意說話口氣

2022-11-03

牡羊座

短評：固執的人很難有進步。

【整體運★★☆☆☆】

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

【財富運★★★☆☆】

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 芥末黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：感情生活中的溫柔攻勢更具效果。

【整體運★★★★★】

工作上對細節深思熟慮，統籌規劃，辦事效率才能提高不少；生活上你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生的學習、吸收能力大多會提高，對老師的授課也不再興趣缺缺。

【愛情運★★★★☆】

幽默風趣的一面突顯，易成為焦點，有機會與心儀對象結緣；已婚者易感受到伴侶的愛意。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

【財富運★★★★★】

理財心態優，能客觀看待市場動態，易因分析得當而獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

雙子座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：待人處事應圓融。

【整體運★★★★☆】

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

【愛情運★★★☆☆】

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

獅子座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

處女座

短評：喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

【整體運★★★☆☆】

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

【愛情運★★★☆☆】

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

【財富運★★★☆☆】

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：越積極，機會越多。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

【事業運★★★☆☆】

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

【財富運★★☆☆☆】

小心賺取不法之財而引來官非！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。

【整體運★★★★☆】

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

【愛情運★★★☆☆】

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 水鑽藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：輕裝上陣，更容易成功！

【整體運★★★★☆】

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。

【事業運★★★★☆】

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：工作壓力較大，造成思緒混亂。

【整體運★★☆☆☆】

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

【事業運★★☆☆☆】

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

【財富運★★☆☆☆】

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。

【事業運★☆☆☆☆】

情緒易波動，易被外界干擾，應注意調節，放鬆身心，別太在意小事情。

【財富運★☆☆☆☆】

財運一團混亂，有輕重緩急拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

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