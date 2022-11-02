每日星座運勢／金牛注意態度升運氣 理財判斷偏弱

2022-11-02

牡羊座

短評：心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

【整體運★★★★☆】

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

【愛情運★★★★☆】

今日對於戀愛充滿憧憬，單身者有機會接觸到帥哥、美女；有伴侶者有利約會。

【事業運★★★★☆】

事業運頗優，態度上雖然保守，可是良好的工作態度能使你快速地完成手邊的工作。

【財富運★★★☆☆】

今日在財務、帳單、利潤計算等方面發現問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 香檳金

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天還是吃清淡些的好。

【整體運★★★☆☆】

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：正南方向

雙子座

短評：朋友就是你的開心字典。

【整體運★★☆☆☆】

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！

【事業運★★★☆☆】

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

【財富運★★★☆☆】

易因思慮不周而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 蕃茄紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：多留意身體健康。

【整體運★★★★★】

今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉開了自己跟伴侶的距離。工作上，今天容易遭忌，搶著出風頭、擺架子對你實在沒有什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前，更要穩重一點！今天可適量進補一番，保養身體最重要。

【愛情運★★★★★】

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人，不妨努力的變些花樣來製造情趣吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的項目，特別有利於交涉方面的事宜。

【財富運★★★★☆】

理財上很有計劃，投資也理性，適合採取快進快出的方式，多能搶得先機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：誤會冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

【財富運★★☆☆☆】

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

【事業運★★★★☆】

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

天秤座

短評：工作強度不宜過強。

【整體運★★☆☆☆】

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★★☆☆☆】

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：有浪漫約會，充滿激情的一天。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★★★☆☆】

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

射手座

短評：表現相當活躍，魅力四射。

【整體運★★★★☆】

今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣份就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，大有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極點會獲得老闆的讚賞。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情態度逐漸變得理性務實，懂得為兩人的未來生活做打算。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★☆】

看中機會，可別手下留情喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：肯定自己才會讓你戰勝困難。

【整體運★☆☆☆☆】

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

【愛情運★☆☆☆☆】

與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

【財富運★☆☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：運勢平穩，多留意身心健康。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會、增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛吧！

【事業運★★★☆☆】

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

【財富運★★★☆☆】

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，當情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：多與人互動，會有好運。

【整體運★★☆☆☆】

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

【事業運★★★☆☆】

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

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