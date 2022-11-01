每日星座運勢／水瓶工作配合度很高 易獲主管支持

2022-11-01

牡羊座

短評：今天是適合趕工的日子。

【整體運★★★☆☆】

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★☆☆☆】

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：說話放溫柔點。

【整體運★★☆☆☆】

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

【愛情運★★★☆☆】

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

【事業運★★☆☆☆】

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：不說出來別人不會知道你的想法。

【整體運★☆☆☆☆】

當另一半的行為令你惱怒時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪裡做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你在生活、為人處事方面做出提點。

【愛情運★★☆☆☆】

感情帶給人短暫的歡愉，卻也讓人產生疲乏。單身者千萬別玩愛情遊戲，容易引火上身。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，心態不夠穩定，有偷懶的傾向。可別不辦正事而蹉跎光陰，否則日後要趕進度就很吃力囉！

【財富運★☆☆☆☆】

降低些吃喝玩樂的費用以備不時之需！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 嫩芽綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

【事業運★★★☆☆】

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。

【財富運★★☆☆☆】

破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

獅子座

短評：工作、興趣同樣可以培養。

【整體運★★★★☆】

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者與對方有說有笑，彼此都易感受到被愛；單身者易有桃花困擾。

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

【財富運★★★☆☆】

量入為出，合理用錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：愛情甜蜜，還會有意外的收入。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

天秤座

短評：需主動向外尋求錢財機會。

【整體運★★★★☆】

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

【愛情運★★★☆☆】

今日會有不錯的愛情運，異性緣很好，會有不少異性主動找你搭訕。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢，有利裝窮。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：有志者事竟成。

【整體運★★★☆☆】

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

【財富運★★★☆☆】

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

射手座

短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

【整體運★★☆☆☆】

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

【財富運★★☆☆☆】

多留心錢財往來，易有糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：情緒變化無常，需及時調整。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，少帶現金出門。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：心情舒暢，諸事順心遂意。

【整體運★★★★★】

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很高，易獲得主管支持與讚賞，讓你在工作時更得心應手。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫；好運偏向於金錢的感應力夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：運氣棒棒的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手！

【愛情運★★★★☆】

獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，別放過賺外快的機會！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

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