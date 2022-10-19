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霜降到氣溫驟降！這生肖小心血光之災 民俗專家曝開運方法

聯合新聞網／ 綜合報導
節氣霜降，氣溫驟降，代表冬天的到來。示意圖／ingimage
節氣霜降，氣溫驟降，代表冬天的到來。示意圖／ingimage

霜降是秋季的最後一個節氣，代表冬天即將到來，天氣逐漸寒冷。今年的霜降是在10月23日，民俗專家提醒生肖屬蛇、農曆4月出生人的要收歛脾氣、注意血光之災，另外，可以吃柿子求好運。

霜降到來，氣溫驟降，人的情緒易受影響。民俗專家柯柏成表示，今年霜降是在10月23日18時23分交節氣，在這個節氣起時，屬蛇的人容易與長輩或主管意見相左，建議多忍耐，小心忍不過則容易犯大錯，若是在農曆4月出生的人，更要注意交通安全，容易犯車關而見血光。

另外，想開運的人可以嘗試吃柿子。柯柏成表示，霜降吃柿子的緣由，民間流傳故事與明朝開國皇帝朱元璋有關。元末兵荒馬亂，朱元璋幼時因家貧只能四處討飯，某年霜降節氣時，已餓得發昏的朱元璋來到一個小村莊，見村邊爛瓦堆裡長著一棵結滿果實的柿子樹，開心地飽餐一頓，認為是老天垂憐才不致餓死，而且一整個冬天，都沒有流鼻涕、唇裂。

後來，朱元璋當了皇帝，某年霜降時又再次路過那個小村莊，見到當初救命的柿子樹仍完好，便脫下自己的紅色戰袍披風，爬上樹將戰袍掛在柿子樹上，封它為「凌霜侯」。日後就逐漸形成霜降吃柿子的習俗，柿子也被認為能解厄、助運的開運食品，想轉運的朋友不妨試試。

《維基百科》資訊，霜降是24節氣中的第18個節氣，大致落在每年10月22到24日之間，是秋季的最後一個節氣，大部分地區都能感受到變涼與寒意，要注意感冒呼吸道疾病發生。養生方面可以採溫補方式，俗話說補冬不如補霜降，養生好過冬，認為「補秋」比「補冬」更重要。

霜降吃柿子，據說可以開運。示意圖／ingimage
霜降吃柿子，據說可以開運。示意圖／ingimage

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