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愛情、事業、財運都旺！4生肖大翻身「年底好運擋不住」

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眼看著又到年底的衝刺階段了。雖然本年度的大局已定，但有些生肖仍然能遇到幸運之神送上一波福氣喔！現在就跟著科技紫微網一起來看看，哪些生肖的年底好運勢不可擋！

生肖蛇

在經歷艱難的負重之路後，屬蛇人的年底運勢呈現趨吉避凶之相，刑、害太歲之年的波折帶來的負面影響將大幅降低，因此你的行事可大膽些。若能注重維繫長期來往的人際關係，更可獲得寬裕而溫馨的生活環境與工作氛圍。

生肖羊

今年以來，你少不了幾番辛苦勞碌，但好在越是敢於面對困難挫折，越容易被好運之神眷顧。年底你會在辛勞之後看到轉機，境遇提升。農曆十二月會是全年財運的高點，利於買賣活動，生意人更是要積極把握。

生肖雞

慾望程度加深，無論是對於自我的期許、物質生活的追求、權勢的提升、財富的累積，你都充滿興趣。這是好事，只要功夫扎實，勤奮膽大，避免過分投機貪心，所求必定能實現。農曆十月是本年度財運沸騰之時，此月適宜進行財務活動與投資運作。農曆十月、十一月則利於婚嫁事宜，可拜見雙方家長、收集結婚事項的資訊、或是開始籌備婚禮。

生肖牛

其實下半年你的運勢已經逐漸走高，這波好運延續到年底，更是喜事連連，愛情、事業、財富方面都容易有好事發生，整體生活算是舒適可喜。財運在高處飄揚，利於開拓較寬廣的進財管道，可多關注同事或是親友的談話，其中將有你可以利用的資訊。同時農曆十一月也是強勢表白期，與異性牽手的成功率很高哦！

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生肖運勢

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